Innen få år skal Norwegian bygge opp et finmasket rutenett i Argentina og Sør-Amerika med langdistanseruter til både Europa og Nord-Amerika. Flyselskapet skal operere 146 ruter, som til sammen skal fly 18,2 millioner passasjerer årlig og investerer 37 milliarder kroner. SAS , som var pioneerer,startet en av de første rutene til Buenos Aires like etter andre verdenskrig.

Det fremgår av en 680 sider lang presentasjon som Norwegian har sendt til de argentinske luftfartsmyndighetene, ifølge det argentinske mediet La Nacion, skriverdet danske nettstedeet Check-in. Lavprisselskapet Norwegian planlegger altså å investere rundt 37 milliarder kroner på sin store Argentina-satsing i løpet av de neste fem til åtte årene.

– Vi kan bekrefte at vi har søkt om en driftstillatelse (AOC) i Argentina og i den forbindelse har vi skissert fremtidige muligheter for flyvninger og hva dette vil kunne medføre av positive ringvirkninger i Sør-Amerika. Vi er fortsatt i planleggingsfasen og godkjennelser fra myndighetene er avgjørende for å kunne sette i gang, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til DN.

Starter i London

Hvor mye Norwegian vil investere i Argentina har så langt vært noe usikkert. Det siste som har vært kjent er at flyselskapet skal ha to baser i Argentina. Én i Buenos Aires og én i Cordoba. Ruten til Argentina starter i London

Norwegian-sjef Bjørn Kjos fortalte til TDN Finans i starten av april at selskapet vil starte med flyvninger fra Argentina til Europa i løpet av året. Presentasjonen tilsendt de argentinske luftfartsmyndighetene viser at satsingen er langt større enn man har trodd tidligere. Totalt regner selskapet med investeringer på 4,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 37 milliarder kroner, ifølge referatet fra den argentisnke avisen La Nacion.

Norwegian forventer å starte flyvninger mellom Buenos Aires og London Gatwick i november. I oppstarten skal det brukes seks Boeing 737 mellomdistansefly. Etter ett år ser selskapet for seg 15 fly, hvor av 11 er mellomdistansefly og fire langdistansefly.