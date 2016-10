CEO Hans Vestberg i Ericsson, fikk ifølge Nordens Nyheter, sparken som konsernsjef i selskapet 27. juli i år. Norsk Telegrambyrå(NTB) omtaler saken 5. oktober. I pressemeldingen heter det at Hans Vestberg har ledet selskapet i syv år i betydelig motvind. Styret i Ericsson har gjennomgått store endringer endringer etter turbulens på markedet med Wallenbergs investeringsselskap Investor AB og investeringsselskapet Industrivvärden som hovvedaksjonærer i Ericsson. Oljefondet eier aksjer for 5,4 milliarder kroner men stemmer for bare 1,12 prosent, med en eierandel på 1,92 prosent, som har økt til 2,11 prosent idag.

Ny konsernsjef

Jan Magnus Frykhammar(51) har tatt over som konsernsjef i Ericsson, med tidligere konsernsjef i volvo, Leif Johansson som styreleder. Nestformann i styret er Jacob Wallenberg jr, som er styreformann i Investor AB. Handelsbankens og SEB`s investeringssselskaper har redusert sine eierandeler i Ericsson. Investor Ab og Inudstrivärden var tidligere de to største eierne, men nå har en gruppe omkring det amerikanske investeringsselskapet BlackRock( med oljefondet som stor eier) kommet inn gjennom det amerikanske selskapet Dodge & Cox, som er største aksjonær med 3,68 prosent. Industrivärden har 2,80 prosent, LM Ericsson Telefon 2,26 og Norges Banks Investment Management 2,11 %. Ericsson Nikola Tesla dd. med hovedkontor i Zagreb i Kroatia har kommet tungt inn på eiersiden.

Helt ny teknologi

Ericsson Nikola Tesla kan spore sine røtter tilbake til bedriften «Nikola Tesla» grunnlagt i 1949. Gjennom årene har selskapet lykkes med ny teknologi i telemarkedet. I mange år har det vært den største leverandøren av telekommunikasjonsutstyr i Sentral- og Øst-Europa. Ericsson Nikola Tesla er et moderne selskap som primært produserer «brainware», det vil si designprogramvare og tjenester, for globale operatører av fast- og mobiltelefoni. Som et nytilknyttet selskap av Ericsson-konsernet selskapet tilbyr sine kunder hele Ericsson porteføljen av telekommunikasjonsprodukter, løsninger og tjenester.Ericsson Nikola Tesla har i noen år nå vært aktivt involvert i etableringen av en ny økonomi i kjølvannet av økonomiske endringer. Nå satser man på å gi unge unge, kreative mennesker som prioriterer Ericsson Nikola Tesla i grenseland mellom mobilkommunikasjon og ny lagringsteknologi. Gordana Kovacevic, direksjonsmedlem i Council of Kroatian Mine Action Centre, og styreleder- universitetet Rådet ved Universitetet i Zagreb, er blitt administrerende administrerende direktør i Ericsson Nikola Tesla D.D.. Dermed skal hun med sin kunnskap om lagringsteknologi bygge opp Ericsson igjen.

Vil ansette tusen

Problemene som Ericsson har slitt med gjelder hele hele bransjen, sa aksjestrateg Lars Söderfjell i Swedbank ifølge Nordens Nyheter i sommer. Opppsigelsen av administrerende direktør gir trolig en mer en kortsiktig nedgang i aksjekursen. Ericssons problemer likner ifølge Søderfjell de problemene Nokia / Alcatel-Lucent opplevde. Resultater for andre kvartal for Ericssons låunder analytikernes forventninger. Salg av selskaper xhar vært nødvendig og titusenvis av ansatte kan bli permittert. I samband med dette vil hele 4000 ansatte miste jobben ulike steder i Sverige. Konsernset som er verdens leverandør av infrastruktur for mobiltelefoni skal kutte driftskostnadene med 8 millliaiarder kroner neste år. Samtidig ansetter konsernet 1000 nye personer innen forskning og utvikling ikke minst i samarbeid med det nye selskapet Netto omsetning var på 54,1 milliarder svenske kroner og resultatet under under det forventede 554 millioner melder SME Direkt. Driftsresultatet på 2,8 milliarder kroner var under forventningene på over 3 milliarder kroner. Driftsmarginen falt til 5,1 prosent, og bruttomarginen falt til 33,2 prosent, på linje med analytikernes forventninger.

Kostnader skal ned

Ericssons reaksjon på salget er at de årlige driftskostnadene vil bli redusert til 53 milliarder eksklusive restruktureringskostnader. I tillegg til effektivitetsgevinster fra den nye konsernstrukturen innført 1. juli, vil selskapet redusere investeringer i forskning og utvikling i IP. Tusenvis av ansatte har fått varsel varsel, noe som vil påvirke hele gruppen. Foreløpigerestruktureringskostnadene i Ericsson vil vil beløpe seg til mellom 4 og 5 milliarder i 2016. Kanskje kostnadene må kuttes med nye 8 milliarder neste år. Merutgifter for utvidelser av besparelsene vil bli kunngjort senest på kapitalmarkedsdagen i Stockholm i november.

Svakere resultater

Ericsson rapportete et resultat før skatt på 10,3 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal 2015. Det kan sammenlignes med overskudd på 5,8 milliarder i tilsvarende periode året før.Trots løfte resultatet var marginalen dårligere enn analytikerne hadde ventet, skriver Reuters. Den gjennomsnittlige prognose for inntekter var på 10,4 milliarder svenske kroner. Omsetningen for 2015 ble 73.6 milliarder, sammenlignet mot 68 milliarder et år tidligere og analytikerne gjennomsnittlig prognose av 74.1 milliarder. I rapporten for annet kvartal 2016 skriver konsernsjefen i Ericsson at den negative trender i bransjen fra første kvartal er forsterket,og dette har påvirket etterspørselen etter mobilt bredbånd, som følge av svak makroøn konomisk situasjon. Ericssons salg gikk ned med 11% sammenlignet med samme kvartal i 2015. Selskapets intensiverte sine aktiviteter i henhold til egne planer plan, og konsernsjefen måtte gå av, skriver Nordens Nyheter i en analyse.