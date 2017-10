Legemiddelfirmaet Biogen tjente 2,1 milliarder norske kroner bare i juli, august og september på legemiddelet Spinraza, skriver Aftenposten om selskapets kvartalsrapport. Det danske legemiddelfiramet Genmab AS som utvikler kreftmedisin tjener besten like mye. Dette selskapet omsetter for 2165 millioner kroner i 2017 med et resultat på 1021 millioner kroner(DKK) hentet fra selskapets nettsider. Oljefondet har investert 4,8 milliarder(0,91%) i det amerikanske selskapet Biogen, og 1,3 milliarder (1,51%) i det danske selskapet Genmab AS. Dermed er det spørsmål or det spørsmål etikk når Aftenposten skriver at norske myndigheter ikke vil betale 1 millione kroner pr. dose medisin. Genmab, som ikke har hatt noen tilsvarende sak, bør også granskes.

For høy avanse

Mandag sa Beslutningsforum i Norge nei til å ta i bruk legemiddelet nusinersen, også kalt Spinraza, til barn med spinal muskelatrofi (SMA). Årsaken er at prisen er for høy.Medisinen er blant verdens dyreste, og hver behandling koster nesten 1 million kroner. Nordens Nyheter har ikke grunnlag for å hevde at Genmab tar for høy pris for sine produkter. Direktør Lars Vorland i Helse Nord, som leder Beslutningsforum, karakteriserer legemiddelfirmaet Biogen som uetisk som setter en så høy pris på medisinen.Administrerende direktør Kristin Nyberg i Biogen forsvarer den skyhøye prisen i Aftenposten.

– Vi i Biogen har forpliktet oss til å løse noen av de største medisinske utfordringer innen nevrodegenerative sykdommer. SMA er en av disse. Spinraza har vist usedvanlige gode resultater. Forskning og utvikling er ressurskrevende og kostbart, sier Nyberg. Genmab er et internasjonalt bioteknologiselskap som spesialiserer seg i opprettelse og utvikling av differensiert antistoff terapi til behandling av kreft. I 2016 omsatte selskapet , med hovedkontor i København, for 1816 millioner danske kroner med et resultat på 1187 millioner, der resultatet utgjorde hele 65 % av omsetningen i 2015

Høy norsk eierandel

Oljefonndet et har egne retningslinjer om at fondet ikke bør eie mer enn ti prosent av et selskap. Nordens Nyheter har gått gjennom samtlige bransjer og studert selskaper med høy norsk eierandel. Nordens Nyheter er også prinsippielt for økte norske eierandeler i utenlandske selskaper.

Det tyske selskapet ADVA Optical Networking SE engasjerer seg i utvikling, produksjon og salg av optiske og Ethernet-baserte nettverksløsninger. Egora Holding eier 15%,Teleios Capital Partners eier 10,1 %, DnB Asset Management eier 5,04 og NBIM(oljefondet) eier 3,68 %, Black Rock, NBIM`s amerikanske investeringspartner eier 2 % gjennom to selskaper. Her har Oljefondet, BlackRocks og DnB(34 % statlig eierandel) over ti prosent av aksjene i dette selskapet. Oljefondet omgår på en elegant måte egenpålagte regler om eierskap.

Gode aksjetips

I det britiske teknologiselskapet Telenor Plus PLC har NBIM 3,54 % med en investering på 355 millioner kroner. Her er oljefondet så tungt inne i Standard Life, Schroeder Investment, Mitsubishi UFJ, og den britiske banken HSBC, at investeringsselskapet Black Rock og oljefondet dominerer dette teknologiselskapet, som man satser helhjertet på.

Selskapet opererer gjennom utvikling, markedsføring og salg av optiske nettverksløsninger. Dens produkter og tjenester inkluderer skalerbar optisk transport, carrier Ethernet-tilgang og automatisert nettverksadministrasjon. Selskapet ble grunnlagt av CEO Brian Protvia 20. januar 1994 og har hovedkontor i München, Tyskland. Agora Holdings Inc eier Geegle Media(ikke Google) , som ble stiftet i 2010. Hovedvirksomheten er programvareutvikling og medieapplikasjoner. Geegle media hadde utviklet videosoftware for web-TV. I 2012 inngikk Geegle media en kontrakt for å bruke domenenavnet www.geegle.tv Under det domenet ble utviklet grensesnitt for å betjene Canada, USA og Europa.

Fasttelefon tilbake

Telecom Plus Plc engasjerer levering av fasttråd og mobil telekommunikasjonstjenester til bedrifter og offentlige kunder. Selskapet opererer gjennom kundenes oppkjøp og kundestyrings segmenter. Kundeoppkjøpssegmentet omfatter salg av markedsføringsmateriell og salg av utstyr, inkludert mobiltelefonhåndsett og trådløse internettruter. Inntektene til Customer Management-segmentet kommer hovedsakelig fra leveranser av fasttelefoni, mobiltelefoni, gass, elektrisitet og internettjenester til privatkunder og småbedrifter.Selskapet ble grunnlagt 9. oktober 1996 og har hovedkontor i London, Storbritannia. Antall ansatte: 1 066 personer.

Har solgt seg ned

Kald krig har ført til fære norske investeringer i Russland. Dette er særlig tydelig i oljefondets eierandel i Russlands største bank VYB Bank PJSC, der investeringen bare er på 47 millioner kroner med en eierandel på 0,03 prosent. dette er et resultat av den russiske okkupasjonen av Krim. Det russiske teknologiselskapet Armada PJSC engasjerer seg i programvareutvikling og informasjonsteknologi-tjenester. Dets aktiviteter omfatter detaljhandel av programvare og maskinvareprodukter. Det gir også IT-tjenester, programvare og maskinvareløsninger. Selskapet ble grunnlagt 7. juli 2005 og har hovedkvarter i Moskva, Russland. NBIM har bare 1 million kroner, og men oljefondet eier eier 2,44%, som er uvanlig høyt til å være i Russland. Oljefondets investeringer i «Basic Metals» i Russland ligger på 2333 millioner kroner. Den største investeringen er gjort i Alrosa PJSC med 591 millioner NOK. Innen «Consumer Goods» og «Consumer services» er det for tiden inen investeringer fra oljefondets side i Russland. Den største gruppen norske investeringer er i olje og gass der NBIM har investert 3771 millioner kroner i Russland. Igjen er investeringen i Russlands største oljesselskap Gazprom langt lavere, Den er i dag på 2000 millioner kroner(0,4%). Innen Telecom er oljefondets investeringer 1120 millioner i tre prosjekter. Dette beløpet er langt lavere enn før Krim-krisen, skriver Nordens Nyheter i en analyse.