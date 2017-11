Norge har allerede verdens høyeste avgift på brus, nå øker denne med over 40 %, og vil fra neste år være på nesten 5 kroner literen. Dette vil ødelegge for lokal verdiskapning. Dermed får vi en ny kraftig handelslekkasje langs Kjølen med en grensehandel på over 15 milliarder kroner neste år, skriver Nordens Nyheter. Avgiftsøkningen omfatter drikke med sukker eller søtstoff. Det vil si at avgiften ikke differensierer mellom vanlig sukkerholdig brus og vann med smak og søtning, som er sunnere alternativer.

Store økte kostnader

Resultatet av budsjettforliket er at avgiften på drikke med sukker eller søtstoff fra 1. januar blir på 4,75 kr + moms per liter. En slik økning i avgiftsnivået for brus vil gi en stor merkostnad for Hansa Borg Bryggerier og redusere lønnsomheten til de lokale bryggeriene. – Våre beregninger viser at en økning i avgiftene på det foreslåtte nivået vil gi 17 millioner i økte avgifter for oss i 2018, sier kommunikasjonsansvarlig i Hansa Borg Bryggerier, Anette Karlsen.

Frykter økt grensehandel

I løpet av det siste året har grensehandelen vokst med 11%, og de fire siste kvartalene brukte nordmenn 14,9 milliarder kroner på grensehandel*. Bryggeri- og drikkevareforeningen anslår at nordmenn kjøper cirka 90 millioner liter brus i grensehandelen på et år. Dette tilsvarer om lag 20 prosent av den norske produksjonen. – Vi frykter at grensehandelen vil øke ytterligere med den foreslåtte avgiftsøkningen, sier Karlsen.

Frykten for økt grensehandel er ikke bare berettiget i områder rundt grensen, for også handelen av brus og godteri på nett har økt kraftig. – Det finnes en rekke svenske nettbutikker som tilbyr billig brus og godteri uten avgifter, så selv om en bor langt fra grensen kan en handle billig. Dette er en økende trend blant ungdom, forteller hun, og legger til at dette kan gå ut over salget av produkter som er produsert lokalt.

Politikerne ødelegger arbeidet med sukkerkutt

Nylig signerte produsentene og helsemyndighetene en intensjonsavtale der produsentene forplikter seg til å redusere sukkerinntaket fra brus med 19% innen 2020. Bryggeri- og drikkevareforeningen gikk tidligere denne uken ut og sa at økningen i sukkeravgiften er et brudd med intensjonene i samarbeidet og at bransjen nå vil legge avtalen på is. – Vi mener dette er ødeleggende for det gode samarbeidet på sukkerkutt som bransjen nettopp har satt i gang sammen med helseministeren. Hovedårsaken er at denne avgiftsøkningen reduserer mulighetene til å lykkes med målsetningene og tvinger oss til å revurdere planene fordi en så stor økt kostnad vil redusere investeringsmulighetene for å støtte arbeidet på sukkerkutt, sier Karlsen. Hun mener politikerne ikke helt forstår hvor hardt en totalt uventet avgiftsøkning rammer bedriften.

Samarbeidsavtalen ga bransjen en trygghet i å ta økt kommersiell risiko i å utvikle sunnere produkter og vri mer av markedsføringsinnsatsen inn mot denne typen produkter fremfor dagens bestselgere.

– Nå tvinges vi i stedet til å møte den økte konkurransen fra grensehandelen med å øke kampanjetrykket på de produktene forbrukerne vil ha, og ikke de politikerne ønsker, mener hun.

Politikerne påstår at avgiftsøkningen skal få nordmenn til å drikke mindre brus og spise mindre godteri. – Men alle som har handlet til svenske priser vet at man har en tendens til å hamstre og kjøpe mer enn man ville gjort dersom man handlet på lokalbutikken, og det er verken bra for helsen eller miljøet, mener Karlsen.

Eksempler:

Avgifter i 2017

En glassflaske CB eller Hansa Julebrus (0,33 L) har i år en avgift på ca. 2,67 kr + moms, per flaske.

En flaske Borg/Hansa/CB Julebrus 1,5 liter har i år en avgift på 6,18 kr + moms, per flaske.

En flaske Olden Eple 1,5 liter har i år en avgift på ca. 6,18 kr + moms, per flaske.

Avgifter i 2018

En glassflaske CB eller Hansa Julebrus (0,33 L) vil i 2018 få en avgift på ca. 3,16 kr + moms, per flaske.

En flaske Borg/Hansa/CB Julebrus 1,5 liter vil i 2018 få en avgift på 8,32 kr + moms, per flaske. En flaske Olden Eple 1,5 liter vil i 2018 få en avgift på ca. 8,32 kr + moms, per flaske.

Avgiften på sjokolade og godteri økes med over 80 %.

*Kilde; Statistisk sentralbyrå