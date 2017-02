Trusselbildet i Norden er komplekst og vanskeligg PST-sjef Benedicte Bjørnland advarer mot terror og etteretningsoperasjoner iverksatt fra Russland. I en slik situasjon går forsvarsminister Søreide over bekken etter vann ved å kjøpe 52 amerikanske jagerfly av typen F-35 og samtidig bestille tyske ubåter fra Thyssen Krupp AG, som eide Kockum- og Karlskrona-verftene i Sverige. Våpen og jagerflyprodusenten Saab, med marcus Wallenberg jr som styreformann, burde ha spilt en sentral rolle i samband med det norske forsvarsdepartementets kjøp av ubåter og jagerfly.

Norden må bidra mer

Norge og Danmark, er som kjent en del av NATO, og bør trekke den amerikanske forsvarsministeren James Mattis inn i en debatt om et bredere bilateralt samarbeid med nøytrale Sverige og Finland, som også er EU-medlemmer. President Donald Trump krever at NATO-landene bidrar med 2 prosent av BNP til forsvaret, og i en slik sammenheng bør oljefondet kunne brukes til å investere mer i Saab for å utvikle fremtidens ubåter og jagerfly. Våre amerikanske allierte burde se seg tjent med at Norge bare kjøper 25 jagerfly av typen F-35, og i tillegg 25-30 svenske jagerly av typen Gripen Nest Generation produsert i den svenske byen Linkøping førti mil fra Oslo. Dersom den norske og svenske regjeringen hadde snakket mer sammen, kunne de to landene kjøpt felles ubåter i et samarbeid mellom Saab, Thyssen Krupp og amerikanske Lockheed Martin.

Sitter langt inne

Men medlemskap i NATO sitter langt inne for svenskene, selvom den nye Gotlands-brigaden minner oss om en ny kald krig i Østersjøen. Planene om en russisk oljeledning utenfor Karlshamn reiser også sikkerhetspolitiske spørsmål som gjør at svenskene bør vurdere sin egen sikkerhetspolitiske situasjon. I dagens situasjon kan et bilateralt samarbeid mellom Norge ogSverige og Norge og Finland, unngå en debatt om NATO-medlemskap for de to nøytrale statene. Vi kan bygge opp et digitalt grenseforsvar i Norden i samarbeide med FRA(Førsvarets Radio Anstalt i Stockholm), et prosjekt som Finland mer enn gjerne vil delta i. Saab og British Aerospace(BAE) har samarbeidet i mange år og norske investeringer i svensk forsvarsindustri kan øke den militære sikkerheten. På denne måten kan norske oljepenger bidra til å øke sikkerhet og beredskap i Norden, et område med totalt 20 millioner mennesker. Denne tanken bør støttes av president Donald Trump og hans forsvarsminister James Mattis som i disse dager besøker Sør-Korea for å trygge sikkerhet og beredskap i det asiatiske området. Nå håper vi på på et sterkere nordisk forsvar i det arktiske området, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.