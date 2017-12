Norwegian har nådd nok en milepæl: Nylig landet selskapets fabrikknye fly nummer 150 fra Boeing på Oslo lufthavn(OSL)n. Norwegian dermed fått 32 nye fly i løpet av dette året. Dermed har Norwegian satt 150 Boeingfly i trafikk på 10 år. Norwegians aller nyeste Dreamliner fra Boeing landet OSL, etterfulgt av en ny Boeing 737-800-maskin. Selskapet har fått 32 nye fly i flåten i 2017; seks Boeing 737 MAX, 17 Boeing 737-800 og ni Boeing 787-9 Dreamlinere, skriver Nordens Nyheter.

Mindre utslipp

En av de yngste og mest miljøvennlige flåtene i verden. Dagens leveranser betyr at Norwegian fortsatt har en av de yngste flyflåtene i verden med en gjennomsnittsalder på bare 3,6 år. Nye fly er vinn-vinn både for passasjerenes lommebok og for miljøet, ettersom drivstoffbruk reduseres. Norwegians flåte består i dag av 145 fly. Flere fly har allerede blitt faset ut for å gjøre plass til nyere, mer miljøvennlige modeller. Norwegian vil fortsette flåtefornyelsen i 2018. Allerede nå reiser 11 prosent fler med Norwegian(november) enn for ett år siden, skriver selskapet i en pressemelding.

Utslipp skal ned

Norwegians globale ekspansjon og nye ruter øker lokal turisme, skaper nye arbeidsplasser, driver økonomisk vekst og sosial utvikling. Samtidig anerkjenner Norwegian sitt ansvar som en betydelig markedsaktør og jobber med flere tiltak for å redusere utslippene per passasjer og gjøre luftfarten mer miljøvennlig. Den viktigste faktoren et flyselskap kan bidra med for å redusere utslipp, er ved å investere i nye fly. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Les mer om Norwegians miljøtiltak her.

Norwegians trafikktall for november viser at 2,5 millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden, en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På langdistanserutene var passasjerveksten opp 52 prosent fra i fjor. Fyllingsgraden var totalt 83,7 prosent.

Fler reiser med Norwegian

Totalt 2 520 220 passasjerer valgte å fly med Norwegian i november, 255 075 (11 prosent) flere enn samme måned i fjor. Både kapasitetsveksten (ASK) og trafikkveksten (RPK) økte med 28 prosent.

– Det er gledelig at et økende antall passasjer velger Norwegian når de skal ut og reise. Veksten er størst på selskapets langdistanseruter og etterspørselen er stabilt god. Global ekspansjon er viktig for å styrke konkurranseevnen i et marked med sterk konkurranse, men også for å bidra til økt verdiskaping der vi flyr, sier konsernsjef Bjørn Kjos. Norwegian gjennomførte 99,1 prosent av de planlagte flygningene i november. Punktligheten var på 80,2 prosent.