Norges Bank foreslår å fjerne oljeaksjer fra Oljefondet. Finansminister Siv Jensen må redusere samlet oljerisiko i statens formue ved å ta olje- og gassaksjer fra den såkalte referanseindeksen. Dersom forslaget følges, betyr det i at fondet vil kunne selge alle olje- og gassaksjene, som utgjør seks prosent av fondets aksjebeholdning, tilsvarende 301 milliarder kroner. Det gjelder totaltt 379 olje og gassselskaper. Nordens Nyheter presenterer her de ti største olje og gassselskapene i henhold til Norges Banks beholdningsverdier 2016. Verdien av oljefondets aksjer i denne bransjen er 139 milliarder kronerm og utgjør 46 prosent av totalverdien av olje og gassaksjer:

Shell(UK) 46,2 mrd. NOK

Exxon Mobile(US) 26,4 mrd. NOK

BP(Inkl. Hess)(UK) 18,9 mrd. NOK

Total S.A.(France) 17,4 mrd. NOK

Schlumberger(US) 9,5 mrd. NOK

ENI Spa(Italia) 8,8mrd NOK

Petroleo Brasilieiro 4,0 mrd NOK

Conoco Phillips(US) 3,9 mrd.NOK

Haliburton(US) 3,9mrd. NOK

Inpex Corp.(Japan) 3,9 mrd NOK

Må ikke selge alt

Referanseindeksen fastsettes av Finansdepartementet og er en slags handleliste over hvilke aksjer fondet skal investere i. Selv om olje- og gassaksjer fjernes helt fra referanseindeksen, kan fondet likevel investere i slike aksjer. En andel av investeringene kan avvike fra indeksen. Norges Bank skriver i ens pressemelding at det er riktig at det er mulig å investere i olje- og gassaksjer, blant annet for å kunne investere i selskaper med andre satsingsområder. Sentralbanken understreker at det er statens samlede eksponering mot oljeprisen som er grunnlaget for forslaget.

Norges Bank har sett på hovedkomponentene i statens formue hvor det er oljeprisrisiko:

Total verdi av olje og gassreservene

Verdien av olje og gassinvesteringene i Oljefondet

Eierandelene i Statoil

Norges Bank skriver at om man ser på investeringene i fondet og statens eierandeler i Statoil, så gir det en eksponering mot olje- og gassaksjer som er dobbelt så høy som du vil få i en bred global aksjeindeks. Legger du til eksponeringen som følger av verdien av olje- og gassreservene, blåses tallet kraftig opp, skriver Norges Bank i en pressemelding.