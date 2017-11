Avinor og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig signert to viktige rammeavtaler med Norconsult. Rammeavtalene er blant de største utlysningene som har vært i år innen samfunnssikkerhet. Rammeavtalen med Avinor på Gardermoen Lufthavn ble vunnet i skarp konkurranse med de øvrige store sikkerhetsaktørene i det norske markedet. Rammeavtalen omfatter bistand til gjennomføring av risikoanalyser innenfor strategiske områder som sikkerhet, HMS og ytre miljø. Avtalen har en varighet frem til 2020, med opsjon på forlengelse i ett pluss ett år.

– Norconsult har bred erfaring innen sikkerhet, og tilbyr et dyktig og faglig sterkt sikkerhetsmiljø. Vi er ydmyke og stolte av å ha vunnet begge avtalene, og ser frem til å starte arbeidet, sier Tom Haakenstad, avdelingsleder for HMS og samfunnssikkerhet i Norconsult.

Rammeavtale med Avinor

Rammeavtalen med Avinor på Gardermoen Lufthavn ble vunnet i skarp konkurranse med de øvrige store sikkerhetsaktørene i det norske markedet. Rammeavtalen omfatter bistand til gjennomføring av risikoanalyser innenfor strategiske områder som sikkerhet, HMS og ytre miljø. Avtalen har en varighet frem til 2020, med opsjon på forlengelse i ett pluss ett år.

Norconsult reiser i år igjen til Las Vegas for å bidra på verdens største BIM-konferanse. Norconsult har i flere år markert seg på konferansen, senest i fjor med førsteplass i AEC Excellence Awards. Vår ekspertise er etterspurt og i år skal flere av Norconsults ingeniører stå på scenen.

Thomas Angeltveit, Torbjørn Andersen og Marius Alnes fra Norconsult holder foredrag under den internasjonale BIM-konferansen Autodesk University i Las Vegas 14. november. Norconsults Gjermund Dahl skal i tillegg holde et kort innlegg og delta i en paneldebatt på samferdselsdagen, hvor fokus er endring mot BIM og overgangen til digitale arbeidsprosesser.

Nok en gang finalist i AEC Excellence Awards

For andre år på rad er Norconsult finalist i AEC Excellence Awards, denne gangen i kategorien infrastruktur. Bakgrunnen er Norconsults banebrytende bruk av ny teknologi på jernbaneprosjektet Ulriken, hvor vi har brukt fremtidens spillteknologi til oppgaver og problemstillinger vi tidligere ikke har kunnet løse.

Rammeavtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Nylig vant Norconsult også en rammeavtale med DSB for konsulentbistand innenfor DSBs ansvarsområder, der også Valgdirektoratet kan benytte seg av rammeavtalen. Norconsult har vunnet to kontrakter innenfor Status- og tilstandsanalyser. Rammeavtalen med DSB gjelder i to år fra oktober 2017 og det foreligger opsjon på forlengelse i ytterligere to år.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden, med virksomhet som spenner over fem verdensdeler. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Av selskapets 3 250 medarbeidere arbeider om lag 2 350 i Norge. Norconsult har 93 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av medarbeiderne, skriver Nordens Nyheter.