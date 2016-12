Svenskene dominerer Forbes-listen over Nordens rikeste og vi finner bare to nordmann på listen over de fem hundre rikeste. Rema 1000-eier Odd Reitan er den den eneste norske statsborgeren som befinner seg på Forbes femhundre-liste, med en anslått formue på 4,2 milliarder dollars, som tilsvarer 36,9 milliarder kroner. Skipsreder John Fredriksen, registert på Kypros har en formue på 8,5 milliarder kroner, eller 74,7 milliarder kroner, som gir 133. plass på Forbes liste over verdens rikeste i 2016. John Fredriksen var verdens 120. rikeste i 2015, og topper lista som den rikeste nordmannen på Kypros med en formue på 10.5 milliarder dollar.Odd Reitan, eier av Rema 1000 og Narvesen, som lå på 291 plass på Forbes liste, falt ned til 358. plass i 2016 med en formue på 4,2 milliarder dollars eller 36,9 milliarder kroner. Tidsskriftet Kapital anslår Odd Reitans formue til 43 milliarder kroner.

Ulik verdisetting

Norge har sitt statlige oljefond, som kjøper seg alt oftere inn i globale industriselskaper. Men flere norske rikinger har falt ut av Forbes liste over verdens rikste i 2016. På listen over verdens fem hundre rikeste, er det fortsatt svensker som dominerer, med danske rikinger på andreplass. Til tross for at hotellkonge Olav Thon rangeres som Norges tredje rikeste av Kapital, og foran Stein Erik Hagen, befinner de seg heller ikke i år på Forbes-lista. Kapital rangerer både Olav Thon, Johan H. Andresen og Johan Johannson , men ingen av dem er nevnt på Forbes-lista for 2016. I 2015 lå Stein Erik Hagen på 341. plass med 4.7 milliarder dollars i formue, omtrent det samme som den kommende amerikanske presidenten Donald Trump , som hadde en formue i 2016 på 4,5 milliarder dollars. Dermed skiller det 17 milliarder mellom Kapital og Forbes verdivurdering av skipsreder John Fredriksen.(Kapital gir høyest verdi). Kapitals verdivurdering av Odd Reitan ligger 6 milliarder kroner høyere enn Forbes vurdering av Trøndelags rikeste nordmann.

Flest nordmenn ute

Skipsreder John Fredriksen fra Kypros, topper altså den norske listen, med en 133 plass på hos Forbes. Hans fomue på 8,5 milliarder dollars, som tilsvarer 74,7 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter etter en gjennomgang av Forbes liste over verdens rikeste.Kapital anslår Fredriksens formue i 2016 til 92 milliarder kroner. Styreleder i Hennes & Mauritz, Stefan Persson, er Nordens rikeste med en formue på 20,8 milliarder dollars, eller 183 milliarder norske kroner(DnB`s valutakalkulator). Lego-gründer Kjeld Kirk Kristiansen fra Danmark er den nest rikeste fra Norden på Forbes liste med en formue på 13,1 milliarder dollars eller 115milliarder kroner. Hverken Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke eller Olav Thon er å finne på Forbes» Five Hundred List»for 2016. det samme gjelder Jacob og Marcus Wallenberg jr. som aldri har figuert på listene med sitt familiemotto» Att vara men inte synas», skriver Nordens Nyheter. Ingvar Kamprad, som startet IKEA, har gitt bort sin eierandel til en stiftelse og flyttet hjem til Sverige fra Sveits.

Her er listen over Nordens rikeste på Forbes 500-liste over «Verdens rikeste personer» i 2016:

Stefan Persson(S) NOK 183 milliarder

Kjeld Kirk Kristiansen(DK) NOK 115 milliarder

Hans Rausing, Tetra Pak(S) NOK 110 milliarder

Jon Fredriksen (Kypros) NOK 75 milliarder

Jørn Rausing(S) NOK 60 milliarder

Antonia Johnson(NCC)(S) NOK 50 milliarder

Melker Schørling(Verisure)(S) NOK 50 milliarder

Finn Rausing (S) NOK 48 milliarder

Kirsten Rausing NOK 47 milliarder

Anders Paulsen(DK) NOK 35 milliarder

President Elect ikke så rik

Microsoft-gründer Bill Gates er fortsatt verdens rikeste md en formue på 75 milliarder dollars, som tilsvarer 658,9 milliarer norske kroner. Spanjolen Amancio Ortega(Sara-kjeden) hadde en formue på 588,6 milliarder kroner, eller 67 milliarder dollars. Finansmannen Warren Buffet på tredje plass hadde en formue på 68,8 milliarder dollars eller 530 milliarder kroner. Donald Trumps formue var til sammenlikning på på 4,5 milliarder dollars eller 39, milliarder kroner i 2016, ifølge det amerikanske økonomimagasinet Forbes. De antyder at formuen har falt med åtte milliarder fra året før. Nordens Nyheter vil i en senere artikkel, se nærmere på den nyvalgte amerikanske presidentes selskaper og sammenlikner ham med Nordens rikeste. USA`s neste preseident har litt lavere formue enn tidligere statsminister Sivio Berlusconi fra Italia. Berlusconis formue var på 6,2 milliarder, eller 54,5 milliarder milliarder kroner ifølge Forbes. Presidenten Trump havner dermed på 324. plass på Forbes liste over store globale formuer. Trumps forretningsiperium har en vardi som ikke ligger langt fra forretningsmannen Odd S. Reitans virksomhet, skriver Nordens Nyheteri en analyse

Har hatt store fradrag

Til tross for flere tiår med presedens blant presidentkandidatene om å ofentlliggjøre sine selvangivelser, har Donald Trump vært standhaftig og nektet å offentliggjøre hans personlige selvangivelse. «Du trenger ikke lære mye av en selvangivelse,» sa han i den første presidentdebatten, der han hevdet at han har revidert selskapstallene av skattemyndighetene hvert år i 15 år. Ifølge det amerikanske forretningsbladet Forbes henviser Donald Trump til de føderale valgene, der han bekrefter å ha levert en 104-siders dokumentasjon om sine regnskaper. Her fremgår det at han for noen år siden fikk godkjent store skattedfradrag, som siden har kommet ham til gode, slik at han helt lovlig har sluppet skatt. Mange Trump-kritikere hevder at han er redd for at selvangivelsen skal vise at han ikke er en milliardær. Forbes ser dette som tvilsomt, og skriver at Trumps inntekt ikke direkte korrelerer med verdien av hans eiendeler og gjeld i hvert enkelt av hans selskaper. Forbes, som på samme måte som bladet Kapital i Norge, har anslått topplederes formue i 35 år, skriver at hans formue har gått opp og. Bladet skriver også at Trump på på 1990-tallet var han var ute av det gode selskap i «milliardærklubben» Forbes granskning visser at Donald Trump har en formue på $ 4,5 milliarder i 2016, noe som er 800 millioner dollars mindre enn ett år tidligere, skriver tidsskriftet Forbes. Nordens Nyheter har i flere artikler skrevet om at en selvangivelsen ikke er det beste instrumentet for å belyse en personlig økonomi. Her har president Donald Trump ifølge Forbes vært et eksempel på hvordan man kan utnytte lovlige fradrag i en lang periode etter at et tap er avskrevet, skriver Nordens Nyheter.