Internasjonale store medier som CNN, The Guardian og Der Spiegel gjengir Aftenpostens-redaktør Espen Egil Hansens bekymringer om Facebook-sensur og utfordringer for ytringsfriheten. Nordens Nyheter skriver i en kommentar at Facebook og Google vil mistemarkedsandeler dersom utestengelse blir reaksjonell politikk. Dermed øker de tradisjonelle avisene og nettstedenes betydning(Les Aftenposten). Facebook mangler journalistisk forståelse og etikk. Aftenpostens sjefredaktør har

rett i sin kritikk, men han sender sin egen nyhetsavis ned i » pressens andredivisjon med sitt brev til Marc Zückerberg.

Kjære Mark

Kjære Mark(Zuckerberg). Jeg skriver for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne dette bildet. CNN siterer en professor i journalistikk, Jeff Jarvis, som har skrevet at dette er nøyaktig grunnen til at han foreslår at Facebook trenger en skikkelig god journalist.«Norges største avis publiserte et forsidebrev til Facebook-sjefen der de kritiserer selskapets beslutning om å sensurere et fotografi fra Vietnamkrigen.».Det amerikanske magasinet Time omtaler også saken, med tittelen «Mark Zuckerberg Has Been Blasted Over Facebook’s Censorship of the ‘Napalm Girl’ Photo». Aftenposten kan jo selv publisere bildet fra Vietnam så mange ganger de vil. Det som har skjedd skader bare en eneste aktør og det er Facebook. Vi forutsetter at sensuren er et forsøk på å fjerne kritikken mot den amerikanske Vietnamkrigen.

Gjenforteller historien

Svenske Dagens Nyheter gjenforteller historien.Russia Today skriver at «Facebook slår ned pået ikonisk vietnambilde på grunn av nakenhet. Norge går berserk».Nordens største abonnementsavis, Helsinki Sanomat, skriver at sjefredaktør viet hele sin forside til Facebook-kritikk.Radio Télévision Suisse (RTS) omtaler også saken denne fredagen.Sjefredaktør Espen Egil Hansens brev til Facebook er godt delt og kommentert nettopp på Facebook, både i norsk og engelsk versjon. Dersom Facebook og Google går til stengning av artikler og sider og utestenger forfattere som norske Tom Egeland, har disse nettstedene nettstedene tapt for Aftenposten og andre vestlige og troverdige nyhetsaviser, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

PS Facebook Inc. har beklaget sensursaken overfor Aftenposten og den norske statsministerens kontor. Dermed har denne saken fått en tilfredsstillende løsning, som stiller strenge krav til fremtidens analytiske journalistikk. Red.