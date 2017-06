I løpet av neste år skal Avinor Oslo lufthavn bli Europas beste flyplass målt på alt fra oppsamling av kjemikalier til passasjervekst og kundetilfredshet. Oslo lufthavn er allerede helt i toppen når det gjelder punktlighet. Flyplassen har vært topp tre i Europa de siste fem årene.

– Ved utløpet av 2018 ønsker vi å være Europas beste flyplass, sier sjef for operativ drift ved Oslo Lufthavn, Hans Bendik Eriksen. Nybygget er tegnet av Nordic – Office of Architecture. Under navnet Aviaplan tegnet de også første byggetrinn som åpnet i 1998. Erfaringen med Gardermoens første fase har gitt dem flere oppdrag internasjonalt, og nordiske arkitekter regnes nå blant de fremste ekspertene på flyplasser.

Førti plasser opp

I tillegg er målet å bli det viktigste knutepunktet for langdistanseforbindelser til og fra Norden og å score høyt på oppsamling av kjemikalier, gjenbruk av avløpsvann til varme og passasjervekst. Skal Norges hovedflyplass nå sitt mål, må ikke minst kundetilfredsheten forbedres ved at flyplassen hever seg 40 plasser opp på bransjerangeringen Airport Service Quality.

– 40 plasser opp høres mye ut, men det er tett i feltet. Vi må bare gjøre det vi allerede gjør litt bedre hver dag fremover, sier Eriksen.

Nordisk modell

Den nordiske modellen med lyse og funksjonelle interiører der det legges vekt på kommunikasjonsflyt og design har fått gjennomslag i mange land. Med sin distinkte karakter står nybygget seg godt i en internasjonal designsammenheng. Karakteren fremkommer gjennom en elegant ytre form og en behersket bruk av dekorelementer innvendig. Takflatenes rutemønster suppleres av boksene med tekniske installasjoner. De har bakgrunnsbelyste dekorelementer som kan minne om snøfall. Helheten er elegant, og fornyelsen av estetikken bringer Gardermoen tilbake i internasjonal klasse.

Køer må unngås

– Køer i sikkerhetskontroll og ved innsjekking må unngås, flyplassen må være ren og ryddet, og alle ansatte må bidra til de gode passasjeropplevelsene, sier Eriksen. Nå utvider Oslo lufthavn samarbeidet med ISS. Selskapet sørger allerede for renhold på flyplassen. I tillegg overtar ISS assistansetjenesten for alle med behov for bistand på reisen, hittegods og ansvaret for flyplassens 3500 traller. For flyplassen er de oppgavene ISS nå har fått helt avgjørende for å bli best i Europa.

– ISS vil bidra til at basisproduktet vårt fungerer. Flyplassen må være ren, traller må befinne seg der brukerne trenger dem, og de må til enhver tid fungere. Dessuten er assistansetjenesten viktig både for både kundetilfredsheten og for at vi får flyene av gårde til planlagt tid, sier Eriksen i Avinor.ISS har i dag 190 medarbeidere på Oslo lufthavn, og antallet vil etter hvert øke til rundt 390.

– Når flere tjenester nå samles hos ISS, vil vi få et sterkt team som kan utfylle hverandre på tvers av tjenestene. Vi kommer til å ha en vertskapsrolle overfor passasjerene, for å sikre at alle opplever det å reise til og fra Norges hovedflyplass som positivt, sier konserndirektør Jan Olav Mathiassen i ISS.De to store tjenesteleverandørene på flyplassen er Nokas og ISS, sier Jan Olav Mathiassen, ISS Facility Services, skriver Tellef Øgrim for Newswire.