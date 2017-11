Sverige har formannskapet i Nordisk Råd neste år. De nordiske energiministrene styrker samarbeidet om energispørsmål både på nordisk og europeisk nivå. Ambisjonen er at Norden også i framtiden skal være veiviser for en grønn vekstøkonomi i overensstemmelse med hovedbudskapet i Jorma Ollilas energirapport. Ministrene vil også høyprioritere den samnordiske energiforskningen.Utvikling av det nordiske kraftmarkedet, fornybar energi, energieffektivisering og energiforskning vil være prioriterte områder også for det svenske formannskapet, og det samme gjelder utviklet dialog om ulike EU-prosesser, skriver Nordisk Ministerråd-.

Energi på europeisk nivå

På et møte i Oslo 23. november vedtok ministrene et nytt nordisk energipolitisk samarbeidsprogram som skal stake ut kursen for det nordiske energisamarbeidet de neste fire årene, 2018–2021. Programmet inneholder blant annet en visjon der det heter at de nordiske energisystemene skal bygge på et sterkt, tillitsbasert og tilpasningsdyktig samarbeid som legger grunnlaget for verdens mest integrerte og intelligente grønne lavutslippsøkonomi med sterk konkurransekraft.

På møtet behandlet ministrene for første gang den strategiske gjennomlysningen av det framtidige nordiske energisamarbeidet som tidligere Nokia-sjef Jorma Ollila har gjennomført på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Rapporten ligger til grunn for visjonen for det nordiske energisamarbeidet og deler av det nye samarbeidsprogrammet.

Sverige har formannskapet

På møtet presenterte Sveriges samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan hovedtrekkene i de svenske prioriteringene for neste år, når Sverige overtar formannskapet i Nordisk ministerråd. Fokus vil ligge på en ytterligere videreutvikling av det velfungerende nordiske energisamarbeidet på bakgrunn av prioriteringene som fastsettes i det nye samarbeidsprogrammet.

Å snakke med en felles stemme gir mer tyngde, ikke minst når energipolitikken i stadig høyere grad blir europeisert og globalisert. De nordiske landene står sterkere når vi kan forene våre standpunkter i enkeltspørsmål.

Samarbeid i EU og EØS

Med utgangspunkt i forslagene i rapporten vedtok ministrene blant annet en ytterligere styrking av samarbeidet i energispørsmål som berører EU og EØS. Ministrene konstaterte at samarbeidet fungerer bra allerede i dag, men at EUs planlagte energiunion gir ytterligere muligheter for økt samarbeid.

– Nå styrker vi det nordiske energisamarbeidet til nytte for nordiske medborgere og virksomheter. Å snakke med en felles stemme gir mer tyngde, ikke minst når energipolitikken i stadig høyere grad blir europeisert og globalisert. De nordiske landene står sterkere når vi kan forene standpunkter i enkeltsaker, sier Norges olje- og energiminister Terje Søviknes, som er leder for de nordiske energiministrene i år.

Energiministrene konstaterte at den internasjonale konkurransen innenfor grønn energi blir stadig hardere, og derfor bør man nøye overveie hvilke områder det lønner seg for de nordiske landene å samarbeide på for å møte utfordringene best mulig.

Satsing på forskning

Et av samarbeidsområdene som ministrene framhevet på møtet, var forskningen. Ministrene besluttet at den samnordiske energiforskningen skal gis høy prioritet i framtiden. De tar som utgangspunkt at Nordisk energiforskning, en institusjon under Nordisk ministerråd, bidrar til å samle de felles forskningsressursene i høyere grad enn før.

Ministrene vedtok også at det skal arrangeres et årlig forum om kraftmarkedsspørsmål og energipolitikk. Hensikten er å forbedre det regionale energisamarbeidet i Norden og styrke den nordiske informasjonsutvekslingen ved at bransjeaktører og politikere møtes for å drøfte aktuelle spørsmål og nordisk energipolitikk. Det første forumet går av stabelen våren 2018.

Energimøter i Øresund

Ibrahim Baylan sa videre at de to globale energiministerkonferansene Mission Innovation og Clean Energy Ministerial, som avholdes i Malmö og København neste år, blir høydepunkter under det svenske formannskapet.

– Det er veldig gledelig at disse viktige internasjonale konferansene blir lagt til Norden. Vi ser fram til å kunne føre dialog med verdens energiministre på hjemmebane neste år, i vår felles ansvarstaken for arbeidet med å finne morgendagens bærekraftige energiløsninger. Det vil også gi oss fantastiske muligheter for å markedsføre nordisk kompetanse innenfor energiteknologi, sier Ibrahim Baylan til Nordens Nyheter.