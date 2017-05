Teknologientrepenør Elon Musk har tenkt høyt om fremtiden for det å reise, og det blir nært og raskt. En av tankene hans er å kjøre fra Los Angeles til New York City i en helt autonom bil. Under et TED Talk-intervju i Vancouver på fredag spådde han at dette kunne skje allerede ved utgangen av 2017: «Allerede i november eller desember i år bør vi kunne gå fra en parkeringsplass i California til en parkeringsplass i New York, ingen kontroller rørt på noe tidspunkt under hele reisen», hevdet Musk, ifølge et TED-blogg sammendrag.

Vil vi kunne gjøre en underjordisk bilreise via et nettverk av nye tunneler utgravet av en Musk oppstart kalt The Boring Company? Se video her:



Biler som transporterer passasjerer i 200 km/t på skate-liknende plattformer som fyker gjennom rørene er ikke så langt fram i tid, ifølge et konsept video Musk’s gravefirma som ble lansert fredag.

Tesla Semi

Og hva med lastebilen Tesla forventes å lansere i høst?

Et teaserbilde utgitt fredag ​​viste en skyggefull stor rigg med frontlykter som de på Teslas modell X og modell S-biler og et gjenkjennelig design over lastebilens førerhus, rapporterte TechCrunch.

«Med Tesla Semi vil vi vise at en elektrisk lastebil faktisk kan utkonkurrere dieselbilene,» sa Musk fredag, ifølge TED Blog-sammendraget. «Hvis du hadde en tautrekkingkonkurranse, ville Tesla Semi ha trukket diesellastebilene oppoverbakke. »

Den sydafrikanske fødte forretningsmannen sa i sitt 2013 TED Talk-foredrag at han begynte å tenke på gjennombrudd på reise mens han studerte ved Queen’s University i Canada og deretter University of Pennsylvania.

«Jeg tenkte på, hva er de problemene som mest sannsynlig vil påvirke fremtidens verden eller menneskehetens fremtid?» Sa Musk. «Jeg synes det er ekstremt viktig at vi har bærekraftig transport og bærekraftig energiproduksjon. Det slags overordnet bærekraftig energiproblem er det største problemet vi må løse dette århundret, uavhengig av miljøhensyn.»

Mennesker benytter raketter til Mars?

«Jeg tror virkelig det er en grunnleggende forskjell, hvis du ser på fremtiden, mellom en menneskehet som er en romfartskultivasjon, som er ute og utforsker stjernene, på flere planeter … sammenlignet med en der vi for alltid er begrenset til planeten vår inntil en den til slutt går under», fortalte grunnleggeren av SpaceX private luftfartsselskap til et tidligere TED Talk-publikum i 2013.

I mars i år gjenomførte SpaceX en vellykket oppskyting av en brukt Falcon 9-rakett, som med suksess demonstrerte påliteligheten til ny teknologi som Musk hevdet vil redusere kostnadene for romforskning og reise.

Er vi nær andre gjennombrudd?

Da han ble spurt om han kunne forestille seg en fremtid der amerikanerne får mest mulig ut av sin kraft fra solkilder, tilbød Musk et optimistisk svar i sitt 2013 TED Talk-foredrag.

«Jeg er svært sikker på at solenergi vil bli brukt som energikilde, og mest sannsynlig den viktigste, og jeg forutser at den vil bli dominerende i løpet av 20 år,» sa Musk, som definerte dominerende som «mer fra sol enn noen annen kilde. »

(Kilde: Usa Today og Techcrunch)