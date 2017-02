Tyske ThyssenKrupp Marine Systems skal levere nye ubåter til Norge for titalls milliarder kroner ifølge Aftenposten. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skriver i en pressemelding at Norge kjøper fire ubåter fra den tyske produsenten ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Største eier i Karlskronavarvet er Saab, med Wallenbergs Investor AB som største (30 prosent i Saab). Dermed droppet den norske regjeringen påny muligheten til å få til et svensk-norsk forsvrsamarbeid. Marcus Wallenberg jr. var som vi husker styreleder i Saab sa Norge valgte det amerikanske jagerflyet F-35 fremfor svenske Gripen, skriver Nordens Nyheter.

Cevian nest største eier

De nye ubåtene settes inn i forsvarets tjeneste etter 2025.Cevian, som sarbeider med britiske Cookson har ifølge Financial Times lenge lenge hatt aksjer i ThyssenKrupp med en eierandel på under 5 prosent hinder som krever utlevering. Ifølge nettstedet 4-traders er Cevian nest største eier i Thyssen Krupp AG, med 15 prosent etter en tysk stiftelse som har 23 %.

Avtalen med Tyskland innebærer tettere forsknings- og industrisamarbeid med Norge. Søreide sier at avgjørende for valget var at Tyskland kjøper de samme ubåtene. Dermed er dette en beslutning i tråd med NATO`s ønske. Forsvarets forskningsinstitutt opplyser at ubåtteknologi er et av deres satsingsområder de nærmeste årene. Det svenske investeringsselskapet Cevian er sammen med NBIM og Industrivärden største eiere i Volvo AB , og stemmer for over femti prosent tilsammen i det svenske selskapet.

– Norske bedrifter er verdensledende på en del av den teknologien som brukes i ubåter. Det er helt åpenbart at det har vært viktig for oss å sikre et stort potensial for norsk forsvarsindustri i denne avtalen, sier Søreide. Målet er at avtalen skal sikre oppdrag til norsk industri til en verdi som tilsvarer anskaffelsesverdien, det innebærer et titalls milliarder kroner.

Vanskelig å oppdage

I april i fjor avgjorde Forsvarsdepartementet at det sto mellom ThyssenKrupp og den franske utfordreren Direction des Constructions Navales Services (DCNS).Valget har stått mellom Tyskland og Frankrike som i lengre tid har drevet lobbyvirksomhet med norske myndigheter.Valget falt til slutt på Tyskland og Norge fortsetter dermed samarbeidet som tidligere. Wallenberg-foretaket Saab har overtatt utviklingen av de svenske ubåter ved Karlskronavarvet, der sden svenske staten tar alt ansvar. Det er en drastisk forskjell fra for 15 år siden da staten ønsket å unngå ubåtene. Idag tar staten også på alle kostnadene ved eventuelle miljøskader ved verftet. Største eier i Karlskronavarvet er Saab, med Wallenbergs Investor Ab som største eieer emed 30 prosent av Saab-aksjene. Dermed droppet den norske regjeringen påny muligheten til å få til et svensk-norsk forsvarssamarbeid.

– Vi er veldig glade i dag. Dette er skritt i riktig retning. Men det er nå arbeidet begynner, sier Joachim Schönefeld, ansvarlig leder for arbeide med Norge hos Thyssen Krupp Marine Systems til VG. Forsvarets nye ubåter skal innfases i perioden 2026-2030, samtidig som dagens seks Ula-klasse-ubåter landsettes. De nye ubåtene skal være vanskeligere å oppdage og skal kunne oppholde seg lengre under vann. I tillegg vil de kunne være utstyrt med nyvinninger innen batteriteknologi og nye navigasjonssystemer.

– Sammen med avtalen med Tyskland var utviklingen av teknologi det viktigste for det norske Forsvarsdepartementet. Og ikke minst at norsk industri skulle bli involvert. Også kampsystemene var viktige, for eksempel sonarsystemet, som blir levert av Kongsberg Gruppen, sier Schönedfeld videre. Nordens Nyheter kan legge til at Volvo og andre svenske selskaper kan komme inn som underleverandører i samband med den nye avtalen. Oljefondet er en av de største aksjonærene i Volvo AB, og har aksjer for 1,3 milliarder kroner i Thyssen Krupp AG, der fondet eier 1,3 prosent. Amerikanske Black Rock og samarbeidsselskaper har ca 3 prosent av aksjene i ThyssenKrupp AG, skriver Nordens Nyheter.

Var eid av Thyssen Krupp

I begynnelsen av april 2014 besluttet den svenske regjeringen å stoppe bestillingen av to nye ubåter fra de tyskeide Kockums. Försvarets materielverk og daværende Thyssen Krupp forhandlinger om kjøp av neste generasjons svenske ubåt A26 hadde havarert. Verftene i Malmø og Karlskrona var altså eid av det tyske industrikonglomeratet ThyssenKrupp. Men etter en lang krangel med den svenske regjeringen om utvikling og produksjon av svenske ubåter, ga ThyssenKrupp opp, og selskapet startet forhandlinger om produksjon av svenske ubåter til forsvarselskapet Saab. SvD spurte sine lesere om Saab ville bli en bra eier till Kockums & Karlskronavarvet, eller om verftene bør eies av tyske ThyssenKrupp AG. Saab overtok ca 900 ansatte som arbeider med utvikling av ubåter ved Kockums i Malmö og produksjon av ubåter ved verftet i Karlskrona, etter at politikerne i den svenske Forsvarskomiteen ifølge SvD slo fast at Sverige skal ha en forsvarsindustri som kan produsere ubåter til den svenske marinen. Komiteen mener at det er viktig å ha kontroll over Karlskronavarvet relatert til marinebasen i Karlskrona , som omfatter Saab Submarines og Försvarets Materiellverks Versteder(FMV).Det svenske forsvaret har siden 1600-tallet brukt Karlskrona som marinebase og vil derfor sikre verftet for fremtiden. Dermed garanterer den svenske staten for miljøskader ved salg av selskapet i fremtiden, skriver det svenske Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Alliansen regjering og sosialdemokratene er enige i denne saken, sier nestleder Cecilia Widegren (M) i den svenske forsvarskomiteen, ifølge SvD.