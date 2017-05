Den nordiske billedkunstneren Lars Lerin, regnet som Anders Zorns og Carl Larssons etterfølger , besøkte Haugar Vestfold kunstmuseum fredag 5. mai. Sveriges ambassadør i Norge, Axel Wernhoff var tilstede sammen med fem hundre gjester som møtte frem på en strålende sommerdag med over 20 grader i Tønsberg i Vestfold. Den svenske kunstneren Lerin, født i 1954 har lenge blitt regnet som Nordens fremste akvarellmaler. Han har også har laget rundt 50 bøker som han selv har illustrert, også med fotografier. Lars Lerin har i de siste ti årene erobret posisjonen som Sveriges mest kjente og folkekjære kunstner og driver en godt besøkt kunsthall i sin hjemby Karlstad på permanent basis. Han har mottatt en rekke priser både for sin kunst, sine bøker og ikke minst for sine dokumentariske fjernsynsprogrammer der han åpenhjertig går i møte med ulike kunstnere og kulturpersonligheter. Lars Lerin lar seg velvillig avbilde sammen med sin brasilianske partner junior og deres lille sønn.

Bodde i Lofoten

Lars Lerin utdannet seg først på Gerlesborgskolan i Stockholm og deretter i fire år på Valand Konsthögskola i Göteborg. I 1988 flyttet han til Lofoten der han bodde sammen med den norske kunstneren Yngve Henriksen. Da han etter 12 år vendte hjem igjen hadde han også skrevet seg inn i norsk kunsthistorie med sine skildringer av nordnorske fiskevær og kystlandskaper. Det hviler en lavtrykkstung stemning over de folketomme bygdene. Isolasjonen og ensomheten er til å ta og føle på. I mange av Lars Lerins akvareller får man ikke selskap av noen andre. Her vandrer man alene, slik han selv gjorde på slutten når alkohol og pillemisbruket hans ble så destruktivt og akutt livstruende at han måtte bryte opp fra sitt liv i Lofoten og legge seg inn på rehab i Sverige.

Utstillingen på Haugar, som er hans første museumsutstilling i Norge, presenterer en rekke ulike motivtyper fra hus til sommerfugler og afrikanske villdyr. Samtidig publiseres en rikt illustrert bok om kunstneren med en introduksjon av Haugars direktør Jan Åke Petterson med en hovedaartikkel forfattet av kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke, skriver Nordens Nyheter i en omtale av den norsk-svenske kunstneren Lars Lerin. Utstillingen i Norges eldste by Tønsberg, varer helt til 17. september, skriver Nordens Nyheter.