Carl I. Hagen (72) blir trolig varamann på Stortinget neste år etter et nominasjonsmøte i Oslo Frp før Lucia-dagen. Han kritiserer det han kaller klimahysteriet og har et poeng i at vi også hadde store klimaendringer i perioder fra Viking-tiden og fremover . Dengang hadde vi hverken biltrafikk eller store utslipp fra fabrikker. Dermed kan det være jordens plassering i forhold til solen som varierer over tid, som gir klimaendringer. Målinger av norske breer fra år tusen frrem til idag , viser store variasjoner, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.

En typisk norsk Trump

VG skriver at Carl I. Hagen er den norske Trump, og at Donald Trump er en amerikansk utgave av Hagen. Det er neppe skadelig at du eldre herrene rører litt rundt i grytene. Vi bør i hvert fall gi dem begge en fair sjanse. Hagen har siden han tok kontrollen over Anders Langes parti, og slått tilbake mot feminister, muslimer, hippier, miljøvernere, kjønnsforskere, og andre folk på venstresiden. Vi tror ikke Hagens politiske nese er redusert i årene etter at han gikk av som formann i Fremskrittspartiet, han har det fortsatt i kjeften. Valget av Donald Trump som amerikansk president representerer høyrepopulismens definitive gjennombrudd også her i Europa.

Ble ikke invitert

Sverigedemokratenes Jimmy Åkesson var den neste partilederen som ikke ble invitert til den svenske Nobelfesten. Dette kan vise seg å straffe seg ved neste Riksdagsvalg, der det svenske høyrepartiet venter en opplsutning på tjue prosent( i Skåne). Brexit er trolig bare begynnelsen på en bølge som vil skylle over Europa, noe som vil bli problematisk for nyvalgte Angela Merkel i tyske CDU. De tyske høyrepartienes fremvekst kan vise seg å bli det største problemet for det nye Europa, skriver Nordens Nyheter i en politisk kommentar.