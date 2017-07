Statoil og partnerne har besluttet å bygge ut gassfunnet Snefrid Nord ved Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Funnet, som etter planen skal starte produksjonen seint i 2019, blir knyttet opp til Aasta Hansteen.Myndighetene mottok derfor i dag et tillegg til plan for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen-feltet som beskriver Snefrid Nord-utbyggingen.

Har størst eierandel

Statoil Petroleum ASA er operatør med en eierandel på 51 prosent. Partnere er Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) og ConocoPhillips Skandinavia AS (10%) på et vanndyp på 1 312 meter. Aker Solutions, som leverte havbunnsutstyr til Aasta Hansteen-utbyggingen, skal også levere havbunnsramme med én brønnslisse, sugeanker og kontrollkabler til Snefrid Nord-utbyggingen. Havbunnsrammen og sugeankeret som fester den til havbunnen skal leveres av Aker Solutions i Sandnessjøen.

– Det er gledelig å se at Snefrid Nord gir ringvirkninger og aktivitet på Helgelandskysten, sier Torolf Christensen, prosjektdirektør for Snefrid Nord og Aasta Hansteen. Kontrollkablene leveres fra Aker Solutions i Moss. Subsea 7 skal levere rør og ekspansjonsrørssløyfer (spools) i tillegg til at de skal utføre alle installasjoner på havbunnen. De er også leverandør til Aasta Hansteen, og ved å bruke samme leverandør på begge prosjekter regner Statoil med å oppnå synergi mellom de to prosjektene. Alle kontrakter tildeles under forutsetning av at tillegg til PUD for Aasta Hansteen godkjennes av myndighetene, skriver Statoil i en pressmelding.