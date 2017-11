Elkjøps omsetning stoppet på 1 317 037 903 på Black Friday. Det er ny rekord for handel på en dag, uansett bransje i Norden. Elkjøp Nordic økte fra fjorårets rekord med 39 prosent. Elkjøp Norge doblet nesten omsetningen. Elkjøp er et av Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 34,2 milliarder i regnskapsåret 2016/17. Driftsresultatet var NOK 1.006 millioner.

– Vi hadde nok både de riktige produktene til riktig prispunkt og veldig god tilgjengelighet av tilbudene. Denne dagen har vi planlagt godt. I tillegg var alle våre 10 000 ansatte veldig klare for å ta imot kundene, Black Friday er jo en av de aller morsomste dagene vi har på jobben. Da er det morsomt at resultatene kommer, sier konsernsjef i Elkjøp Nordic, Jaan Ivar Semlitsch.

Butikkhandel øker

Nettbutikkene i Norge solgte for 9,5 milliarder kroner i første halvår i år. Det er en vekst på 14 prosent fra samme periode i fjor.Det var særlig salg av mat, elektriske husholdningsartikler og spesialisert vareutvalg som bidro til veksten, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Samtidig som netthandelen øker, går også handelen i vanlige butikker opp. Totalt handlet nordmenn detaljhandelsvarer for over 230 milliarder kroner i årets seks første måneder, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i 2016,

Etablert i hele Norden

Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og på Færøyene, med hovedforankring rundt stormarkedskonseptet. Alle de 400 varehusene i Norden får i hovedsak sin vareforsyning fra egen distribusjonsvirksomhet, med sentrallager i Jönköping på 107.000 kvadratmeter. Ca 11.000 ansatte er sysselsatt i Elkjøp-konsernet, som er eid av britiske Dixons Carphone – en av Europas største forhandlere innen forbrukerelektronikk. Elkjøp Norge endte med en omsetning på 365 MNOK på Black Friday i år.

– Dagen endte med en solid vekst på 75% mot i fjor for oss i Norge. Vi er strålende fornøyd med dagen i går, og gleder oss over fantastisk vekst både på nett og i butikk. Det er ingen tvil om at nordmenn elsker å handle elektronikk, og vi er takknemlige for at valget da havner hos oss. Det er tydelig at vi traff godt både med tilbudene vi hadde, tilgjengeligheten og bemanning i butikkene. Alle rapporter fra varehusene tilsier at det gikk rolig for seg, med fornøyde kunder som fikk de varene de ønsket seg.

Jevn strøm av kunder

Vi hadde en jevn strøm av kunder hele natten og dagen, alt foregikk i rolige og kontrollerte former. Det er gøy å være både Elkjøper og kunde på en slik dag, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør for Elkjøp Norge.