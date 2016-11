Donald Trump tror ikke FBI på åtte dager har kunnet granske 650 000 e-poster som tilhører Hillary Clinton ifølge Dagens Nyheter. Svenske IT-eksperter sier at han tar feil. Norske eksperter på IT-sikkerhet sier at det i virkeligheten går mye fortere.En av Trumps offentlige støttespillere , tidligere general Michael Flynn, twitret at det er 691 200 sekunder i løpet av åttedager, noe som betyr at Comey og hans kolleger i FBI har hatt under et sekund på seg til å vurdere hver enkelt e-post. Flynn slår fast at dette er umulig, skriver Nordens Nyheter..

Det er umulig

Mange hevet øyenbrynene etter at FBI-direktør James Comey ville ha enda en runde med gjennomgang av Hillary Clinton e-poster under hennes tid som utenriksminister. Det er litt mer enn en uke siden Comey kunngjorde at han ville ha nye undersøkelser selvom det var kort tid igjen til valget. På søndag sa FBI-sjefen at han ikke hadde funnet noe noe kriminelt i650000 mailer. En av Trumps offentlige støttespillere, tidligere general Michael Flynn, twitret at det er 691,200 sekunder i løpet av åtte dager, noe som betyr at Comey og hans kolleger i FBI ville ha hatt et sekund på seg til å vurdere hver enkelt e-post.Flynn slår fast at dette er umulig.

Uenig om det meste

Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton og hennes republikanske motstander Donald Trump er uenig om det meste i amerikansk utenriks- og innenrikspolitikk. Clinton leder på de fleste meningsmålinger, men Trumps økende oppslutning de siste ukene gjør valget stadig mer spennende. Hillary Clinton vil ha en bilateral bistandsavtale med Sverige dersom Gotland angripes av russerne. Bare Norge, Danmark,Island og Estland vil forsvares dersom Russland angriper Norden om Trump vinner valget. Latvia og Litauen, satser for lite på forsvaret i forhold til BNP, selvom de er NATO-medlemmer

Mer nordisk handel

Trump og Clinton er uenig om nesten alt – og slik ventes de begge å påvirke Norge dersom de vinner.Forretningsmannen og TV-personligheten Donald Trump holder følge med demokraten Hillary Clinton på meningsmålinger i flere av de viktigste delstatene i innspurten av det amerikanske presidentvalget.USA er i dag en av Norges viktigste samarbeidspartnere iinternasjonal politikk og blant Norges viktigste handelspartnere. Men Sverige, Tyskland og Storbritannia er viktigere. Dersom Donald Trump vinner, vil saamhandel med nærliggende handelspartnere bli alt viktigere. De store forskjellene mellom Clinton og Trump når det gjelder innenriks- og utenrikspolitikk gjør at presidentvalget omtales som «sannsynligvis det viktigsteamerikanske valget i moderne tid».

Hvordan påvirkes Norden?

– Jeg ser ingen positive aspekter for Norge i Trumps utenrikspolitikk. Den er heller full av potensielle problemer for Norge, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier (IFF) til Dagens Næringsliv. Melby forsker på USA og følger den amerikanske valgkampen tett.På den andre siden er han svært positiv til Clinton.

– Sett fra et norsk perspektiv er Hillary Clinton vår ønskepresident. Hun står for alle de riktige standpunktene i utenrikspolitikken, sier Melby og viser til Clintons støtte til militærsamarbeidet Nato og andre internasjonale organisasjoner og hennes gjentatte løfter om å føre en hard linje mot Russland og landets president Vladimir Putin. Trump har på sin side hyllet Putin ved flere anledninger og uttalt at han ønsker tettere bånd mellom USA og Russland. Enkelte frykter at Donald Trump kan » bytte bort Norden» mot andre attraktive områder. Melby særlig frykter for Norges utenrikspolitiske samarbeid, som Nato og norsk utenrikshandel. Han trekker frem at Norge er avhengig av et forutsigbart USA, men at Trump legger vekt på uforutsigbarhet i sin politikk, som Nordens Nyheter skriver.

Investorer frykter Trump

– Det er ikke positivt for Norge med en amerikanske president som vil hindre frihandelsordninger og sår tvil om landets forpliktelser i internasjonale organisasjoner, sier han.Trump har gjentatte ganger tatt til orde for en proteksjonistisk handelspolitikk og at Nato-medlemmer må passe på seg selv eller betale USA for militær beskyttelse. En undersøkelse om norske investorers syn på valget, gjennomført av Danske Bank, viser at nær seks av ti tror utfallet av valget vil påvirke Norges økonomi.

– Trump som president vil skape økt usikkerhet med potensielt negative ringvirkninger til risikoviljen blant investorer og bedriftseiere, sier seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank til Dagens Næringsliv. Han tror ikke en Clinton-seier i valget vil føre til store ringvirkninger inn på norsk økonomi. Han uttrykker derimot betydelig bekymring for konsekvensene av en Trump- seier. Lie venter Trumps proteksjonisme vil gi en nedsiderisiko for global økonomi. Ifølge undersøkelsen tror 82 prosent tror Clinton vil være «bedre for Norges økonomi», og fem prosent har svart «Donald Trump» på samme spørsmål, og undersøkelsen viser at over åtte av ti ville stemt på Clinton om de hadde mulighet.

Markedet frykter Trump

Usikkerheten knyttet til Donald Trumps mulige valgseier 8. november har satt en støkk i verdens finansmarkeder – som viser flere tegn til Trump-frykt.Av investorene i undersøkelsen tror én av ti at USA-valget vil påvirke deres investeringer direkte, hvorav i overkant av halvparten mener det er bedre om Clinton vinner enn Trump.

– Til slutt vil konsekvensene selvsagt avhenge av i hvilken grad Trump realiserer de mer ekstreme sidene av sin politikk, påpeker Lie.Internettmegleren Nordnet har gjort en lignende undersøkelse – der 55 prosent av norske kunder som ble spurt svarte at en Trump-seier vil gjøre de «bekymret for den økonomiske utviklingen» i verden. Til sammenligning svarte 14 prosent Clinton på samme spørsmål, skriver Nordens Nyheter.