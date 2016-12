Avtalen mellom Norge og Kina er ydmykende, skriver Aftenposten på sine nyhetssider like før jul. Vi går lenger og vil hevde at den norske regjeringens avtale med kineserne er helt uakseptabel. La oss vise dette med et eksempel. Aftenposten har oversatt deler avtaleteksten mellom Norge og Kina og vi bruker denne oversettelsen med en forskjell: Vi skriver Russland i parantes etter Kina i avtaleteksten. Utenriksminister Brendes avtale fremstår som et politisk makkverk som fører tankene hen til årets mest sette juelfilm «Kongens nei» . Denne avtalen er i realiteten den norske regjeringens fullstendige kapitulasjon for Beijing. Vi viser med dette stormaktene Kina og Russland, at det er full ytringsfrihet i Norge.

Delelinjeavtale

Vi husker at statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre som fikk til en historisk avtale om delelinjen i Barentshavet med russerne. Avtalen med Kina fremstår som en kapitulasjon overfor Kina i lys av dette. La oss se på avtaleteksten med Kina slik Aftenposten har oversatt den, der vi legger bevisst til «Russland» i avtaleteksten for å vise hvor galtdette kan føre hen etter Russlands anekteringen av Krim). Nordens Nyheter legger til at utenriksministeren sier i en kommentar til Aftenposten at «dette er vanlig diplomatisk FN-språk.»

Knefall for Kina

«Den norske regjeringen respekterer fullt ut Kinas(les:Russlands)utviklingsbane og sosiale system, og berømmer høyt den historiske og enestående utviklingen som har funnet sted , og legger stor vekt på Kinas(Les Russlands)kjerneinteresser. Den norske regjering gjentar sinforpliktelse til å støtte «Ett-Kina-politikken»(Les Russlands annekteringen av Krim)», respekterer Kinas(Les:Russlands)suverenitet og territorielle integritet, legger stor vekt på Kinas(Les Russlands) kjerneinteresser og deler landets bekymringer, og vil heller ikke støtte tiltak som undergraver dette, og vil i tillegg gjøre sitt beste for å unngå fremtidig skade på bilaterale relasjoner.»

En dårlig dag på jobben

Vi håper Moskva og Beijing forstår at norsk presse er uavhengig av den norske regjeringen. På samme måte er Nobelkomiteen i Norge uavhengig av Storting og regjering. Vi står fritt til å kritisere Kinas okkupasjon av Tibet, eller Russlands annektering av Krim i norsk presse. Vi mener også at den amerikanske presidenten Donald Trump, vår alliansepartner i NATO, med rette har tatt kontakt med Taiwan for å forberede republikken Kina på mer samhandel med land i Asia når han tar over i Det Hvite Hus i januar. Vi har i flere sammenhenger ønsket oss en tilnærming av de nordiske lands forsvar i retning av felles planlegging og flereøvelser med tanke på overraskende angrep fra stormakter som Russland eller Kina en gang i fremtiden. Vi går så langt som til å forsvare etikken i tildelingen av Nobels fredspris til menneskerettsforkjemperen Liu Xiabo. Det er bedre enn å skrive under på Kina-avtalen. Vi noterer også at Aftenposten mangeårige kommentator Harald Stanghelle forsvarer Kina-avtalen i Aftenposten 20. desember. Vi antar at Norges dyktigste og mest hardtslående politiske kommentator, kan ha hatt en dårlig dag på jobben. For avtalen er et knefall for uakseptable krav fra kineserne som vår utenriksminister har solt seg i glansen av under et besøk i Østens rike, skriver Nordens Nyheter på kommentarplass julen 2016.