En betalingsanmerkning er en inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringerHer er Norges beste og dårligste betalere. Halvparten av kommunene med de dårligste betalerne ligger i samme fylke. Klarer du å gjette hvor? Landets dårligste betalere finner vi i Finnmark-kommunene Gamvik og Hasvik. Her har henholdsvis 10,4 prosent og 9,8 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Direktør for marked og kommunikasjon i inkassoselskapet Lindorff, Stig Inge Eikemo sier til Nordens Nyheter at Finnmark har vært et av fylkene med størst betalingsproblemer. At 1 av 10 har betalingsproblemer i enkelte kommuner skyldes høyere arbeidsledighet ennandre steder i landet, fortsetter han. Troms-kommunen Torsken har den tvilsomme æren av å være den tredje dårligste kommunen i landet – her har hele 9,6 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger. Tabellen under gir oversikten over de beste og dårligste kommunene på betalingstatistikken. Lindorff skriver i en ny pressemelding at eldre har størrre betalingsproblemer enn før.

Flere sliter

På landsbasis hadde 255 000 privatpersoner i Norge betalingsanmerkning ved utgangen av andre kvartal 2017. Det er 2,2 prosent flere over det siste året. Det betyr at i snitt 5,6 prosent av landets befolkning har betalingsanmerkning – som oppstår når regninger ikke blir gjort opp og går til inkasso.

– Hvis du får problemer oppfordrer vi alle til å ta kontakt med leverandører og inkassoselskaper for å forklare saken. Ofte er de positive til å finne en løsning, for eksempel i form av betalingsutsettelse, nedbetalingsavtale eller mulighet for å returnere en vare, fortsetter Eikemo.

Finnmark på bunn

Finnmark innehar fem av ti plasseringer på topp ti-listen over kommuner med størst andel innbyggere med betalingsanmerkninger. Totalt var det i årets andre kvartal 4 828 personer i Finnmark med betalingsanmerkning. Disse hadde i gjennomsnitt 4,6 betalingsanmerkninger.

– Felles for disse er at det ikke er særlig mange personer mer betalingsanmerkning. Bare i Oslo var det nesten 40 000 med betalingsanmerkning i andre kvartal – i hele Finnmark var det 4 828 personer med tilsvarende problemer, sier Eikemo.

På topp-ti listen over kommuner med innbyggere med størst andel betalingsanmerkninger finner vi også Finnmark-kommunene Lebesby, Nordkapp og Nesseby. I over 200 av landets 426 kommuner har mer enn fem prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger.

Norges beste betalere

Landets beste betalere bor i Sogn og Fjordane. I Hornindal kommune har bare 1,55 prosent av innbyggerne betalingsanmerkninger, mens Vik og Gloppen ikke langt bak. Totalt var det 3 040 personer i Sogn og Fjordane som hadde betalingsanmerkning.

– Sogn og Fjordane dominerer listen over kommuner med minst andel av innbyggere med betalingsanmerkning. Det er imponerende at åtte av ti kommuner på topp-listen ligger i fylket, som preges av mange sterke næringer, sier Stig Inge Eikemo. Sogn og Fjordane har også den laveste summen på gjennomsnittlig krav per person med betalingsanmerkning. Gjennomsnittet for fylket er 113 800 kroner, foran Telemark med 125 000 kroner.

Når får du anmerkning ?

En betalingsanmerkning er en inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer Anmerkningene registreres hos kredittopplysningsbyråene og slettes når man gjør opp Kan medføre avslag på søknad om bla. boliglån, kreditt og abonnementer, noe som betyr at handlingsrommet for din privatøkonomi kan bli betydelig begrenset. Hvis problemet har oppstått anbefaler Lindorff kunden å ta kontakt med leverandører og inkassoselskaper, og forklar saken. Ofte er inkassoselskapene positive til å finne en løsning, for eksempel i form av betalingsutsettelse, nedbetalingavtale eller mulighet for å returnere en vare. Betal de små kravene først, slik at du slipper å få gebyrer på dem, sier Stig Inge Eikemo Kommunikasjonsdirektør i Lindorff Norge til Nordens Nyheter, som har sjekketkundenes forhold til flere innkassoselskaper i Norge.

Tar ikke hensyn

Flere av inkassoselskapene i Norge tar ofte ikke hensyn til at dersom kunden kommer med innsigelse mot et krav(bestrider kravet). Dermed har selskapene ikke juridisk rett til å legge på nye salær og saken må avgjøres av et forliksråd. SG-Finans, i Norge, datterselskap av franske Societe Generale, er en av de selskapene som driver hardhendt inkasso på vegne av kunder. Det samme gjelder inkassoselskkundepolitikk: apet Sergel, skriver Nordens Nyheter uten at disse opplysningene kommer fra Lindorff Norge. Netflix driver også en ekstraordinær kundepolitikk og skriver til personer og selskaper som ikke er kunder: Dette er siste påminnelse om at du må oppdatere betalingsopplysningene dine, ifølge Nordic News.