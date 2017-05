Ap-leder Jonas Gahr Støre benyttet 1. mai-talen i Oslo til å hamre løs mot en regjering han mener har svekket arbeidsmiljøloven,publisert i Aftenposten 1. mai kl 15:23. Gahr Støre benyttet 1. mai-talen i Oslo til å hamre løs mot en regjering han mener har svekket arbeidsmiljøloven. Kampen mot svekkede rettigheter i arbeidslivet er noe av det som står øverst på prioriteringslista dersom Arbeiderpartiet vinner valget til høsten.

– Noe av det første Arbeiderpartiet vil gjøre i regjering er å forby de useriøse kontraktene ved lov, sa Jonas Gahr Støre Støre da han talte under 1. mai-markeringen på Youngstorget i Oslo. Han gjentok dessuten sitt tidligere løfte om at Ap akter å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Nylig vedtok partiets landsmøte å endre loven som Høyre/Frp-regjeringen innførte for to år siden.

– Jeg har sagt det før og gjentar det i dag: Det mest midlertidige ved denne lovendringen er loven selv, sa Støre. Deretter skrev Dagbladet sine avslørende artikler om Jonas Gahr Støres finansinvestering i byggebransjen

Dugnadstrdisjon

Ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen bekrefter at spalten på baksiden av avisen ikke honoreres. Det samme gjelder side 2-kommentarer og kronikker. Når det gjelder honorarer er det bare for anmeldere avisen har faste satser. Skribentene skriver altså gratis på denne siden i Klassekampen som en LO-eid avis.

– Klassekampen kommer fra en dugnadstradisjon som gjorde at ingenting var betalt hos oss. Så på noen områder holder vi fast på den tradisjonen. Det er også mange som skriver hos oss som ikke vil ha betalt, som vil gi det som bidrag til Klassekampen. Men for folk som har dette som mer eller mindre heltidsyrke, og da tenker jeg spesielt på bokanmelderne og musikkritikere som gjør mye for oss, så føler vi at det er et økende ansvar for å ha rimelig ok honorar.

Problem med byggeprosjekt

Dagbladet skrev på lederplass 18. mai at «det er etiske problem med at norske politikere investerer i boligbygging». Det hjalp ikke at det er et tverrpolitisk ønske om å få fart på nybyggingen i Oslo. Dagbladet mener at Jonas Gahr Støre bør holde seg for god til å investere 3,6 % i et prosjekt sammen med investor Stein Erik Hagen. Dagbladet har skrevet flere artikler om saken Det er bra. Dagbladet skriver at vi bør kjenne til hvilke eierinteresser våre politikere har. Det som har skjedd er hverken ulovleg eller i strid med regelverket. Dagbladet skriver at det som er lovlig ikke automatisk er klokt eller etisk forsvarlig.De har fått professor og Ap-politiker Frank Aarebrot med på laget. Dagbladet skriver at Aarebrot treffer godt når han sier at folk som Støre bør holde seg unna forretningsprosjekter og virksomhet som krever offentlige tillatelser eller politiske vedtak. Med andre ord: Vi vil ikke ha bønder, fiskere, private næringsdrivande, legar, tannlegar eller andre med erfaring frå det virkelige livet på Stortinget. Dagbladet ville kanskje hatt 169 stortingsrepresentantar som hadde studert samanliknende politikk under professor Aarebrot?

Kjøpte Klassekampen

-Selv om ting foregår helt etter boka, kan det lett skapes inntrykk av kameraderi», skriver Dagbladet. Det var jo ingen som hadde skapt det inntrykket før Dagbladet tok ansvar. Her koker dei suppe på ein spikar. LO-eide

Jens Kiel skriver i et innlegg i Klassekampen at Thorbjørn Jagland forsøkte seg på å reise Det norske hus som Ap-leder. Det blei litt vel mye gjennomtrekk. Støre går mer konkret til verks og hos Dagbladet er det sprekker i fasaden, skriver Jens Kihl . Klassekampen tier forøvrig i hjel denne saken. Tidlere ledere i Industri energi(LO) Leif Sande, kjøper av Klassekampen på vegne av LO, forsvarte nylig Jonas Gahr Støre i Dagsnytt 18. Han skal på Stortinget for Arbeidpartiet fra Hordaland.

Bare finansinvestering

Jonas Gahr Støres byggeinvestering(eide 3,6 prosent) er å betrakte som en finansinvestering. En direkte investering blir det først når en eier har over 10 prosent av aksjene som er oljefondets øvre grense for eierskap. Arbeiderpartiets partiformann var ikke klar over at selskapet hans brukte uorganisert arbeidskraft. Han satt heller ikke med i styre eller ledelse. Denne saken smaker ikke godt, men den er ikke stor nok til å kreve partilederens avgang. Meningene om saken i LO går etter det Nordens Nyheter erfarer,på tvers av organisasjonen, der vanlige arbeidsfolk mener Støre bør gå av, mens de fleste leere i LO støtter Jonas Gahr Støre, noe Leif Sande , tidligere leder i Industri Energi nylig uttrykte i NrK. Ap-leder Jonas Gahr Støre benyttet som 1. mai-talen i Oslo til å hamre løs mot den borgerlige regjeringen som han mener har svekket arbeidsmiljøloven. Jonas Gahr Støre tvinges til å svelge kameler etter finanseventyret sammen med investor og Høyre-støtte Stein Erik Hagen. Men det bør være lov å tjene penger i Norge, som Nordens Nyheter nylig skrev i en kommentar.