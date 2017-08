Boreal investerer 300 millioner kroner i nye miljøvennlige busser til Kristiansandsområdet.Boreal har inngått avtale om anskaffelse av 138 busser med Norsk Scania. Bussene skal settes i bruk ved oppstart av anbudskontrakten i Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen og Vennesla i juli 2018.

Samtlige busser i Kristiansand vil benytte tilnærmet CO2 nøytralt biodrivstoff og store deler av flåten vil bestå av drivstoffeffektive hybridbusser. I samarbeid med Agder Kollektivtrafikk og Norsk Scania, vil Boreal tilby et av landets mest moderne og miljøvennlige kollektivtilbud.

Bussene vil i hovedsak bli driftet fra det det helt nye bussdepotet i Dalaneveien i Kristiansand kommune, som vil bli oppført av Vest-Agder Fylkeskommune og stå ferdig i 2018.

«Vi ser frem til å samarbeide med Agder Kollektivtrafikk og er svært fornøyd med å kunne være med å tilby et så miljøvennlig kollektivtilbud til fylkets innbyggere» sier konsernleder i Boreal, Kjetil Førsvoll til Nordens Nyheter.

Boreal er et ledende nasjonalt konsern innen kollektivtransport som opererer busser, trikk, hurtigbåter og ferger. Boreal Norge AS har hovedkontor i Stavanger. Konsernet har 2000 medarbeidere over hele landet, sier styreleder .Kjetil Førsvoll i Boreal Buss AS