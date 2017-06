Den internasjonale reisesiden Tripadvisor lar gjester verden over bedømme hotell og restauranter på service, beliggenhet og komfort. Clarion Hotel kan nå skilte med med hele 35 førsteplasseringer på de stedene der kjeden er representert. Clarion har sin hovedtyngde av hoteller i Sverige og Norge.

– Disse plasseringene er vi utrolig stolte over! Vi ser at vi stadig tar flere og flere førsteplasser, som er en ekstremt god karakter, sier Jessica Castegren, Head of Marketing & Communication, Clarion Hotel. Vi merker at konseptet vårt blir verdsatt av både forretnings- og weekend-gjester. Og vi vet jo alle at en god anbefaling veier tungt på en kjøpsbeslutning, fortsetter Jessica.

Clarion Hotel har 73 hotell, strategisk plassert sentralt eller på flyplasser. Blant kommentarene løftes ofte beliggenheten frem, men også standarden på maten, den bugnende frokostbuffeten og de myke sengene. På Clarion Collection-hotellene er Afternoon Sweets og Tonight’s Special svært verdsatt, noe som også er inkludert for overnattende gjester. Høyest opp i rangeringen kommer selvfølgelig gjestfriheten og det serviceinnstilte personalet.Clarion Hotel har 78 fullservice hoteller i Norge, Sverige og Lettland, med en omsetning på 4 milliarder svenske kroner. Clarion Hotel er kåret til Sveriges beste hotellkjede 7 år av prestisjefylte Grand Travel Awards.

Rangeringen på Tripadvisor styres av en algoritme som legger sammen gjestenes mange besvarte spørsmål – om beliggenhet, pris, komfort, service, standard og mye mer. Bruken av tjenesten har økt enormt og det er i dag velkjent at mange hotellnetter bestilles via en form for digital anbefaling, der rangeringstjenester og vurderinger har stor innflytelse.

Følgende Clarion Hotel innehar #1 i sin by på Tripadvisor:

NORGE:Clarion Hotel & Congress Trondheim, Trondheim,Clarion Hotel Tyholmen, Arendal,Clarion Collection Hotel Atlantic, Sandefjord, Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen,Clarion Collection Hotel Amanda, Haugesund, Clarion Collection Hotel Hammer, Lillehammer, Clarion Collection Hotel With, Tromsø,Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad,Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar, Clarion Collection Hotel Grand Bodø, Bodø,Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien,Clarion Collection Hotel Kysten, Sandnessjøen og Clarion Collection Hotel Helma, Mo i Rana

SVERIGE:Clarion Hotel Arlanda Airport, Arlanda,Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö,Clarion Hotel Grand, Östersund, Clarion Hotel Sense, Luleå, Clarion Hotel Winn, Gävle, Clarion Collection Hotel Borgen, Örebro, Clarion Collection Hotel Planetstaden, Lund, Clarion Collection Hotel Grand Sundsvall, Sundsvall,Clarion Collection Hotel Norre Park, Halmstad,Clarion Collection Hotel Fregatten, Varberg,Clarion Collection Hotel Bilan, Karlstad, Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna, Clarion Collection Hotel Kompaniet, Nyköping, Clarion Collection Hotel Kung Oscar, Trollhättan,Clarion Collection Hotel Packhuset, Kalmar, Clarion Collection Hotel Post, Oskarshamn, Clarion Collection Hotel Carlscrona, Karlskrona, Clarion Collection Hotel Majoren, Skövde. Clarion Collection Hotel Bergmästaren, Falun, Clarion Collection Hotel Arvidsjaur, Arvidsjaur,FINLAND:Clarion Hotel Helsinki Airport, Vanta, DANMARK: Clarion Hotel Copenhagen Airport, Kastrup, skrivere Nordens Nyheter.