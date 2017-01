Amerikanske banker gjorde det best det siste året, med sveitsiske banker på andreplass. Men russiske forretningbanker gjor det overraskende nok aller best på børsene til tross for oljeprisfallet. Nordens Nyheter har analysert oljefondets plasseringer av penger i internasjonale banker, og får frem et bilde som stemmer godt overens med vanlige folks oppfatning av internasjonal finans. Oljefondet har tapt ti milliarder(papirpenger) på britiske bankaksjer, mens de sveitsiske bankene har vært en god investeringer, bl.a.Credit Suisse, der NBIM er storaksjonær. Denne trenden gjenspeiler den gryende oppgangen i amerikansk økonomi, skriver Nordens Nyheter.

Førti amerikanske banker

Nordic News har gått gjennom vel førti amerikanske banker og finansinstitusjoner i Norges Banks beholdningstatistikk. Vi har valgt ut oljefondets tolv største investeringer i amerikanske banker. En fremtredende forskjell på bankinvesteringene i Europa og USA, er at 90 prosent av finansinvesteringene i amerikanske bankaksjer ligger under 1 prosent av totalantallet aksjer i hvert enkelt selskap. Vi har tatt med oljefondets investeringspartner BlackRock i statistikken, selvom selskapet ikke er en bank i vanlig forstand. Oljefondet har invester 105 millliarder kroner i de ti største amerikanske bankene med langt lavere eierandeler enn i de europeiske bankene( se foregående analyse i Nordens Nyheter.) De ti største amerikanske bankaksjene har gitt en økt aksjeverdi på 18,3 milliarder kroner. Dette gir en amerikansk «avkastning» på de ti største bankaksjene på 17, 4 prosent. BlackRock troner på toppen av listen over oljefondets finansinvesteringer i USA. I oversikten finner du oljefondets investering i norske kroner, fondets eierandel i prosent, og aksjekursens utvikling gjennom hele 2016 frem til januar 2017.

1.Black Rock 28,0 mrd. NOK, norsk eierandl 5,66 %, kurs opp12,8 % , aksjeverdi opp 3,6 mrd. NOK

2. Wells Fargo 22,3 mrd. NOK, norsk eierandel 0,9%, kurs ned 4,7 %, aksjeverdi ned 1,0 mrd NOK

3.J.P.Morgan Chase 17,6 mrd NOK, norsk eierandel 0,8 %, kurs opp 31,0 %, aksjeverdi opp 4,1 mrd.

4.NOK Bank of America 12,4 mrd. NOK, norsk eierandel 0,8 % , kurs opp 33,2 %, aksjeverdi opp 4,2 mrd.NOK

5.Citigroup 10,8 mrd.NOK, norsk eierandel 1,0 %, kurs opp 16,7 %, aksjeverdi opp 1,8 mrd. NOK

6.PNC Financial Group 3,7 mrd.NOK, norsk eierandel 0, 9 %, kurs opp 23,3%, aksjeverdi opp 862 mill.NOK ( BlackRock og PNC samarbeider. Black Rock er oljefondets amerikanske investeringspartner)

7.Goldman Sachs 3,7mrd NOK, norsk eierandel 0,5%, kurs opp 33,4 %, aksjeverdi opp 1236 mill NOK

8.Stanley 2,5 mrd NOK, norsk eierandel 0,5 %, kurs opp 58,0 %, aksjeverdi opp 1450 mill.NOK

9.Capital One Financial 2,8 mrd NOK, norsk eierandel 0,8%,

10.Sun Trust Bank Inc 1,0 mrd NOK,norsk eierandel 0,6 %

Vekst for oljefondet

Hvor har oljefondet investert mest i bankaksjer? Svaret er i USA, Sveits og Storbritannia. Hvor er risikoen størst og hvor har Norges Bank tjent mest? Dette er spørsmål Nordic News tar opp i denne artikkelen. Vi har benyttet nordiske eksperter som ikke ønsker å stå frem med snavn, men som sitter i sentrale posisjoner i norsk-svenske banker og selskaper. Oljefondet harinvestert 276 milliarder kroner i bankaksjer globalt, noe som utgjør 3 prosent av oljefondets verdi( NOK 7000 milliarder i slutten av januar 2016). Her er oversikten over hvor oljefondet har investert i bankaksjer i januar 2016: I januar 2017 er oljefondets verdi 7532 milliarder kroner.

Milliarder NOK Antall banker Årsvekst/nedtur på ett år i prosent (2015 til 2016)

USA 64 709 65 – 1,2

Sveits 60 669 10 – 1,7

UK 49 142 5 -19,4

Sverige 29 173 5 – 7,3

Spania 28 012 9 – 27,9

Frankrike 21 067 2 -4,1

Tyskland 7 313 3 -30,5

Italia 6 996 5 -31,4

Danmark 5 498 3 +5,5

Russland 3 204 2 +31.0

Kilde, Norges Bank, Euroinvestor, Nordens Nyheter

Russland var best

Amerikanske banker har vist styrke det siste året. Veksten i amerikansk økonomi har vært den sterkeste in verden fra januar 2015 til og med siste januar 2016. Danmark hadde få norke bankinvesteringer men tre forretningsbanker viste en gjennomsnittlig vekst på 5,5 prosent i gjennomsnitt. Danske Bank er den største norke investeringen i denne bransjen med 4,6 milliarder kroner i investeringer. NBIM eier 2,222 prosent, som e r en relativt stor eierandel (Rederiet AP Møller eier 21,6 %). Oljefondet investerte vel 20 milliarder kroner i franske banker, som falt 4,2 prosent i verdi på ett år. De tre tyske bankene Nordens Nyheter undersøkte falt 34,5 prosent i verdi på ett år. De største italienske bankene falt 33,2 prosent i verdi, mens de russiske forretningsbankene to banker) økte 31,4 prosent i verdi til tross for nedgangen i oljeprisen.

Størst i Credit Suisse

Spanske foretningsbanker som oljefondet har investert penger i, falt med 27,9 prosent på ett år frem til idag. Banco Santander hadde den største nedgangen 34 %. Svenske banker gjorde det bra, tross en nedgang på 7,3 prosent. Sverige var en av de sterkeste banklandene, slik det har fremgått av europeiske medier. Sveitsiske banker gjorde det bra. Banque Suisse, der oljefondet og BlackRock er store eiere, steg 1,2 prosent, mens Bank Suisse Group falt 1,8 %. Den sveitiske banken UBS , der NBIM eier 2,94 %, steg med 2,1 prosent. Deet norske oljefondet eier 5,69 prosent i Credit Suisse, som en av bankens største eiere. Britiske banker falt med 19,44 prosent i verdi. Oljefondet satser totalt 50 milliarder kroner i britiske banker der HSBC er størst med en norsk investering på 25 milliarder kroner. Nordiske finanseksperte er urolige for at internasjonale banker har lånt ut for mye penger til oljeselskapene. I denne artikkelen viser vi den norske eksponeringen i de internasjonale bankene, uten å gå inn i hvor mye som er lånt ut til oljeselskapene, skriver Nordens Nyheter.