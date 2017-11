Aker fikk et resultat før skatt på 229 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot minus 201 millioner kroner i forrige kvartal. Ebitda endte på minus 51 millioner kroner, mot minus 54 millioner i 2. kvartal. Totalt økte de netto bokførte verdiene i selskapet (NAV) med 20,4 prosent, fra 28,8 til 34,7 milliarder kroner. Aker inviteres inn i restruktureringen av Norske Skog.

Aker Capital, som er eid av Aker, og Oceanwood Capital Management LP har inngått en avtale om å etablere et selskap som har som formål å by på aksjene i Norske Skog AS, som er en del av børsnoterte Norske Skogindustrier ASA, gjennom en budprosess.

Har inngått avtale

Aker Capital har inngått en avtale med Oceanwood Capital Management lp, som er en av de viktigste sikrede obligasjonseieren i Norske Skog-konsernet. Avtalen innebærer at Aker Capital og Oceanwood vil opprette et selskap som har som formål å by på aksjene i Norske Skog as. Kjøpet vil skje gjennom en budprosess.

– Vi er svært glade for at vi fikk muligheten til å samarbeide med Aker, sier John Chiang sjef i Oceanwood Capital Management. Hverken styret eller konsernledelsen i det børsnoterte konsernet Norske Skog var informert om samtalene mellom Oceanwood og Aker.

– Styret i asa har hele tiden arbeidet med plan A, det vil si refinansiering av konsernet. Hvis de sikrede kreditorene tiltrer sine pantesikkerheter så antar jeg at det betyr oppbud for asa (det børsnoterte konsernet), sa Sveaas ifølge DN torsdag formiddag.

Ønsker «ny start»

Chiang forteller at Aker og Oceanwood har diskutert et samarbeid knyttet til Norske Skog over flere uker.

– Refinansieringen av Norske Skog har vært svært komplisert, fastlåst og tidkrevende. Vi har prøvd å finne en løsning i seks til syv måneder. Som Norske Skogs største långiver ønsker vi gjennom dette samarbeidet å sørge for en ny start og en god fremtid for Norske Skog, sier Chiang. Han forteller at Oceanwood sammen med Aker vil delta i en budprosess med mål om å kjøpe Norske Skogs fabrikker.

Har obligasjonsgjeld

I meldingen oppgis det at Oceanwood eier hele kredittfasiliteten på 100 millioner euro. Dette betyr at finanskjempen Blackstone, som frem til nå har blokkert en refinansieringsløsning i Norske Skog, har solgt seg ut. Blackstone eide frem til nylig rundt 75 prosent av denne kredittfasiliteten gjennom sitt datterselskap GSO, og brukte denne eierandelen til å blokkere redningsplanen. Oceanwood eier også en majoritet i den øvrige sikrede obligasjonsgjelden, og sitter dermed i en sterk posisjon.Selskapet som opprettes vil være eide 50 prosent av Aker og 50 prosent av Oceanwood.