Aker BP gir to milliarder dollar for Hess sin virksomhet i Norge og lover økt utbytte til aksjonærene. Markedet sender aksjen rett oppover. Aker BP stiger til rekordnivå på Oslo Børs etter kjøpet av Hess Norge. Aker BP gir to milliarder dollar for Hess sin virksomhet i Norge og lover økt utbytte til aksjonærene. Markedet sender aksjen rett oppover. Oljefondet i Norge har investert 1,4 milliarder kroner i Hess Corporation i Houston/New York(Eierandel 0,8 prosent), skriver Nordens Nyheter.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet Aker BP kjøper Hess i Norge for to milliarder dollar i kontanter. Med på kjøpet kommer om lag halvannen milliard dollar i fremførbart underskudd, skriver Dagens Næringsliv.

Aker BP blir dermed eneeier av Valhall og Hod-feltene og lover samtidig økt utbytte til aksjonærene.Aker BP vil hente inn 500 millioner dollar i ny kapital, tilsvarende fire milliarder norske kroner. Hovedeierne av Aker og BP vil tegne seg for sine andeler på henholdsvis 30 og 40 prosent, og garanterer også for resten av kapitalinnhentingen til en kurs på 155 kroner, som er 20 øre over mandagens sluttkurs på Oslo Børs.

Øker utbyttet

Aker BP lover å øke utbytte til aksjonærene til 350 millioner dollar i året, tilsvarende 2,8 milliarder kroner fra februar neste år. Utbytte vil øke ytterligere når det gigantiske Johan Sverdrup-feltet starter opp.

Aker BP vil fortsette å søke nye muligheter og øke reservene gjennom investeringer i feltet, men har til hensikt å la sitt eierskap vannes ut til rundt to tredjedeler gjennom salg eller feltbytter.

Aker BP øker nå eierskapet i det de karakteriserer som en verdifull produksjonshub.

– Oppkjøpet av Hess i Norge er nok et ledd i vår ambisjon om å vokse. Investeringen gjør at Aker BP kan øke utbytte til 350 millioner dollar i året med den første hevingen planlagt i fjerde kvartal i 2017. Gjennom aksjeutstedelsen vil Aker BP kunne vokse ytterligere på norsk sokkel, sier styreleder i Aker BP, Øyvind Eriksen i meldingen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier at departementet vil gå i gang med behandlignen av overdragelsen av feltene så snart den er innsendt.

– Aker BP er et spennende og ambisiøst selskap som viser stor vilje til å skape aktivitet og verdier på norske sokkel. Det gleder meg, sier Søviknes i en kommentar.

Sikter mot 500 millioner fat fra feltene

Sytti meters vanndyp

Valhall-feltet består av et feltsenter med seks plattformer og to ubemannede flankeplattformer. Feltet ligger på cirka 70 meters vanndyp. Hod er tilkoblet og fjernstyres fra Valhall.

I begynnelsen av januar 2017 passerte Valhall og Hod én milliard fat produserte oljeekvivalenter. Ambisjonen er å produsere ytterligere 500 millioner fat, ifølge Aker BP.

– Aker BP har en klar ambisjon om å være den ledende uavhengige selskapet innen offshore leting og produksjon. Dette kjøpet er et viktig steg i den retningen. Oppkjøpet av denne porteføljen gir Aker BP en større eksponering mot en av våre kjerneområder. Ved å ta full eierskap og kontroll gir det Aker BP muligheten til å forfølge oppsidemuligheter mer aggressivt, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP i en kommentar.