Stadler sikret ABB kontrakter på 580 millioner kroner for å bygge elektriske fremdrifts- og kraftsystemer til jernbaneoperatører i Sverige,Sveits, og Ungarn.

ABB, som har hovedkontor i Zürich, har rundt 132.000 ansatte globalt, og rundt 2.300 ansatte i Norge. Oljefondet og amerikanske BlackRock er tilsammen en av de tre største aksjonærene i ABB.

Ordrene selskapet har sikret seg fra den sveitsiske togprodusenten Stadler inkluderer ABBs fremdriftsteknologi for 33 dobbeltdekkertog til svenske Mälab, som transporterer pendlere vest for Stockholm. Fremdriftssystem for i alt 26 nye tog i Sveits, samt ti nye tog i Ungarn er også inkludert i kontrakten ifølge NTB.

Fremdriftssystemene skal gi mer kraft og økt pålitelighet, spesielt under barske, nordiske vinterforhold.Systemene omformer strøm og spenning fra kjøreledningene til togets fremdriftssystem og mating av kraftsystemene om bord.

Store eiere

Det norske oljefondet har en betydelig aksjepost i ABB og fondet er idag totalt på 7500 milliarder kroner. Fondet består av 60 prosent aksjer, 35–40 prosent rentepapirer og inntil 5 prosent eiendom. Investeringene er spredt globalt utenfor Nog eier 1,66 prosent. Sammen med Amerikanske BlackRock er Norges Banks oljefond en av de tre største aksjonærene i ABB. Oljefondet har investert 6 milliarder kroner i ABB.

Fondet eksponeres bredt mot de internasjonale markedene for aksjer, rentepapirer og eiendom. I tillegg eksponeres fondet mot risikofaktorer som forventes å gi høy avkastning over tid. Fondet investeres også i utvalgte sektorer og selskaper som forventes å gi en god langsiktig avkastning, skriver Nordens Nyheter.